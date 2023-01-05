前国民党中常委涉贿选 朱立伦：台南议长贿选才最严重

前国民党中常委萧景田涉贿选法院裁定交保，国民党主席朱立伦星期四（1月5日）表示，自己尊重司法，相信不管任何政党都是支持司法调查到底，但目前最严重事件应是台南市正副议长选举贿选案。

综合台湾《联合报》和中央社报道，朱立伦星期四早上陪同国民党台北市第三选区立委补选候选人王鸿薇拜票时，就萧景田贿选案说，秉持原则就是尊重司法，全台对于查贿选案都是尊重司法，且目前最大案件是台南市正副议长选举贿选案，希望大家拭目以待。

对于萧景田涉贿选案会否影响立委补选选情，朱立伦称，国民党立场已经很清楚，重申目前最严重事件，应是台南市正副议长选举贿选案，这才应该彻查到底。

萧景田涉嫌透过桩脚，对台北市士林北投区多名里长行贿6000元（新台币，下同，约262新元）至1万元不等现金，支持同党台北市议员林杏儿。检调去年底搜索萧景田位于彰化住家，萧翻墙逃逸。检方发布通缉后，萧景田1月3日自行到案，士林地方法院讯后裁定800万元交保。

至于中广董事长赵少康日前提到，面对役期议题，国民党不知道乘胜追击，反而跟着民进党去“有条件”支持，奉劝朱立伦“不要做强国的棋子”，朱立伦说，没听过这件事，相关议题国民党都是坚定立场，包含坚定支持坚实国访、两岸一定要对话沟通交流，但民众最期待是和平，反而是民进党跟着国民党脚步。

朱立伦表示，兵役期延长应做有意义的事，像是包含训练内容及待遇、提升军人光荣感；父母同意孩子当兵但反对孩子去战争，这是父母的心情，谁愿意把孩子送上战场，全民应该要监督政府且创造和平环境才是关键。

针对《自由时报》报道称朱立伦2009年担任行政院副院长时，有税收短征收，少2538亿元创新高，且经济成长率为负。对此，朱立伦说，当时是在金融风暴的年尾，且隔年他担任副院长时创下24年来经济成长率最高的10.8%，“民进党连算术都搞不清楚”。