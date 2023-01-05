新竹棒球场挖出电线废砖 高虹安：考量安全不申办世界棒球经典赛

民众党籍的新竹市长高虹安说，由于新竹市立棒球场挖出废弃电线、砖头等，基于安全性考量，新竹市政府不会争取举办2023世界棒球经典赛（WBC）热身赛。

综合台媒报道，新竹市政府星期四（1月5日）上午举行记者会，高虹安在会上针对新竹市立棒球场相关议题时指出，美国职棒大联盟（MLB）去年12月曾到新竹市立棒球场会勘，通过现场洒水器洒水约30分钟后即造成严重积水。

高虹安形容说，这显见排水坡与草皮、土壤排水效能“糟糕”。她也提到，新竹市政府官员星期三（4日）前往棒球场会勘时，在随机取样土壤的过程中于草皮深度仅10至15公分处，就挖到了废弃电线、废土砖头等异物，“这明显是偷工减料、违反设计图”。

高虹安说，新竹市立棒球场因仍有缺失，并考量安全等问题，新竹市政府不会争取举办WBC的热身赛。

她还指出，前新竹市政府团队没有考量新竹市立棒球场为职业比赛场地，具有运动场馆高度专业性及场地独特性，将专案管理与监造并案发包委托同一家厂商办理，衍生履约过程专案管理与监造人员角色混淆，造成监造未能落实审查监造作业等，影响施工品质。

高虹安说，对于前新竹市政府团队所遗留的复杂合约关系，考量后续新竹市政府恐面临违约诉讼，将主动提交相关证据给新竹地检署等单位。

她并强调，多项缺失需要一一查核，自己跟副市长蔡丽清现在才上任十天，还需要一点时间了解每一项缺失如何改善。至于新竹市立棒球场何时才能重启，目前没有时间表。

耗资近12亿新台币（5600万新元）的新竹市立棒球场去年7月下旬启用，但场地没验收就开赛，导致四名运动员受伤。高虹安曾承诺当选市长后要清查该棒球场。