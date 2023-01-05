财新12月中国服务业PMI升至48

星期四（1月5日）公布的2022年12月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得48。此前11月该指数降至46.7，创当年6月以来新低。

据财新网报道，从分项数据看，受疫情影响，12月服务业生产、需求继续收缩，但防疫政策优化等因素，带动生产经营指数、新订单指数边际改善；出口未能延续前月的扩张趋势，新出口订单指数再度降至收缩区间。

市况不佳拖累服务业就业仍处于收缩状态，不过12月就业指数略有回升。部分企业反映，员工因疫情而离职，还有一些企业因效益不佳而减少用工。同时，当月积压业务量指数升至2022年6月来新高，连续第五个月位于临界点以上。

2022年12月服务业成本在原料、劳动力、能源成本增加的推动下仍在抬升，迫于成本压力，企业继续上调销售价格，但受需求疲弱掣肘，销售端涨幅有限，当月出厂价格指数降至近四个月来最低，但仍处于扩张区间。

据报道，防疫政策优化让服务业市场信心回升，2022年12月服务业经营预期指数反弹至2021年8月来最高。企业普遍预期，疫情好转和防控措施放宽，将会支撑销售和经营活动回升。投资增加和政策扶持也被认为是可能驱动增长的因素。

财新智库高级经济学家王喆说，2022年12月疫情防控“新十条”发布，进一步优化落实疫情防控措施。短期内感染人数激增，对社会生产生活秩序产生较强冲击，如何高效统筹疫情防控和经济社会发展再次成为重中之重。

王喆也说，中共中央经济工作会议定调当前经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。中央明确未来要把恢复和扩大消费摆在优先位置，这既需要改善社会心理预期、提振发展信心，也需要各项政策协调配合，稳固就业基本盘，切实提高居民可支配收入。