中使馆：韩国会副议长等访台严重冲击中韩关系

针对韩国国会副议长郑宇泽等访问台湾，并会见总统蔡英文和立法院长游锡堃，中国驻韩国大使馆发言人回应称，韩方之举违背了对中方的承诺，向“台独”势力发出严重错误信号，将严重冲击中韩关系。

据“中国驻韩国大使馆”微信公众号星期四（1月5日）通报，中国驻韩国大使馆发言人称，韩国国会副议长郑宇泽及个别议员访问台湾，会见蔡英文、游锡堃等人。这严重违背一个中国原则和中韩建交公报精神，与中韩友好关系发展背道而驰。中方对此表示坚决反对和强烈抗议。

发言人说，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，一个中国原则已成为国际社会共识和国际关系基本准则。中韩两国建交公报中明确写到“大韩民国承认中华人民共和国为中国的唯一合法政府，并尊重中方只有一个中国、台湾是中国的一部分之立场”。这是韩方对中方所作郑重承诺，也是中韩建交和关系发展的政治基础。中方坚决反对韩国同台湾进行任何形式的官方往来。

发言人称，当前台海局势高度复杂敏感。韩方多次提及关注台海地区和平稳定，需指出的是，台海地区和平稳定的最大威胁正是蔡英文、游锡堃等“台独”势力顽固推行分裂活动和部分外部势力的非法纵容。

发言人指出，韩国国会在韩政治社会生活中发挥着重要作用。韩国国会副议长理应认知韩国政府的对外承诺，其访问台湾违背了韩方对中方的承诺，向“台独”势力发出严重错误信号，损害中韩友好政治基础，极具危险性，将给中韩关系带来严重冲击。

发言人说，中方已向韩方提出严正交涉，严肃敦促韩方认清此次事件的危害，及时采取措施消除恶劣影响，切实恪守一个中国原则和中韩建交公报精神，不同台湾开展任何形式的官方往来，以实际行动维护中韩关系大局。

另据《朝鲜日报》报道，韩国国会议员代表团近日访问台湾，并与台湾总统蔡英文举行会谈。这是韩国议员在冠病疫情暴发后时隔三年再次访台。

台湾外交部去年12月31日发声明称，韩国国会议员代表团和韩台议员亲善协会会长赵庆泰于去年12月28日至31日赴台访问。此次访台议员均为韩台议员亲善协会所属议员，包括国会副议长郑宇泽、国民之力议员赵庆泰和李达坤，以及共同民主党议员李元旭等。

去年12月29日，韩国议员团会见台湾总统蔡英文和立法院长游锡堃等，就韩台待解议题等进行了40分钟讨论。据悉，韩方应台方邀请与蔡英文会谈。

与会的李元旭受访时说：“双方主要谈论了韩台间避免所得税双重课税协定的签署事宜，蔡英文希望韩国国会尽快处理与协定相关的法案。”韩台于2021年签署避免所得税双重课税协定，但韩国尚未通过相关法案。