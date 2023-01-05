陆港通关在即 通关巴士票今开卖

中国大陆和香港将在1月8日实现通关，来往两地的通关巴士公司星期四（1月5日）起恢复现场售票，为即将来临的通关做准备。

据香港中通社报道，港珠澳大桥穿梭巴士（俗称“金巴”）星期三晚间发布公告称，根据港澳两地政府有关部门的要求，自星期四零时起，港澳线班车不再实行实名制购票，同时恢复现场售票。

“国务院港澳事务办公室”微信公号星期四（1月5日）通报，中国国务院联防联控机制综合组决定，从1月8日起，实施优化大陆与港澳人员往来措施，不再对香港入境人士实施全员核酸检测，并取消对香港、澳门来往大陆航班客座率限制，逐步有序增加航班数量；逐步有序全面恢复大陆与香港、澳门陆路口岸客运和水路客运，为出入境人员快捷通关提供便利。

港媒早前报道称，陆港通关初期将会设置通关人员的配额限制，每天开放3万人至5万人通关。不过，有消息称，陆港通关的配额安排只针对陆路口岸，高铁、飞机、船、金巴等则不设人数限额。

通关首阶段将会重开落马洲支线管制站、文锦渡客运管制站，高铁香港段及罗湖管制站则暂时不会重开。水路的中港城码头及港澳码头，连同深圳湾口岸、港珠澳大桥管制站及机场也将会重新开放，即通关初期将会有七个管制站运作。

经营跨境直通巴士服务的“中港澳直通巴士联会”秘书长陈宗彝日前接受传媒访问时说，直通巴士载客模式会与过往有所分别，以往是根据班次时间发车，但预料通关初期会以客满发车形式进行。至于路线方面要视乎需求决定，预料通关初期游客不会太多，加上农历新年期间商务活动也会较少，相信届时回乡客占多数，因此以五邑、开平、中山等为主。