中宣部要求媒体新春走基层营造喜庆节日氛围

中宣部发出通知，要求各地各新闻单位认真开展“新春走基层”活动，全面反映统筹防疫和经济社会发展的积极成效，营造喜庆安康、昂扬向上的节日氛围。

中国官媒新华社星期四（1月5日）报道，中宣部的通知要求，要客观准确报道各地努力克服疫情影响推进经济高质量发展情况，全面反映各地区各部门稳字当头、稳中求进的举措成效，充分挖掘过去一年中各地经济社会的发展亮点、重点行业企业应变克难的生动案例，教育引导基层干部群众统一认识、迎难而上，坚定经济回稳向上的信心决心。

通知还说，要全面反映各地区各部门优化调整疫情防控举措，积极解决春节期间群众就医用药、特殊人群保障等涉疫热点难点问题，采访节日期间各领域坚守疫情防控一线的基层党员干部，特别是医疗卫生、物流快递行业人员的动人故事，展示各地群众积极理性应对病毒感染、社区邻里之间互助友爱、企业复工复产、城市恢复烟火气的真实场景，鼓舞群众战胜疫情的信心。

通知也提到，要宣传各地区各部门强化节日市场保供稳价、加强煤电油气调节，确保春节市场平稳、群众温暖安全过节的有力举措；报道各地区各部门结合优化疫情防控措施开展丰富多彩的节庆文化活动，生动展示各地群众阖家团圆、高高兴兴过大年的热闹情景。

通知要求中央和各省区市主要新闻单位在重要版面、重要时段、网站首页、客户端首屏等，统一开设“新春走基层”专栏，每天要保证一定的刊播总量；并多用群众语言，客观平实反映基层群众关心的话题，用好新兴传播技术和平台渠道，不断提升正能量。

