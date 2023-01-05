前北约秘书长建议北约与台合作训练、联合军演

北大西洋公约组织（NATO）前秘书长拉斯穆森说，他认为北约在台海冲突不会扮演直接参战的行动者，但可供应台湾武器，并与台湾在欧洲领土合作训练军事人员及执行联合军演，以及向中国大陆祭出严厉经济制裁。

综合中央社、中时新闻网、法新社报道，拉斯穆森曾任丹麦总理，他以民主联盟基金会主席身份访台，星期四（1月5日）在台湾外交部举行国际记者会。这也是首度有卸任北约秘书长到访台湾。

拉斯穆森说，在台海可能的冲突当中，他并没有将北约视为一个行动者，但是北约仍有必要以战略清晰取代战略模煳，作出具体因应。首先，北约要提供台湾必要的军事援助使台湾有能力自我防卫；其次，北约一定要向大陆发送清晰讯号，若是片面以武力改变台海现状会给大陆带来重大经济制裁，会使得大陆从全球经济体系全面脱钩。

拉斯穆森也说，若台海爆发冲突，务实而论，美国仍将是台湾最大的军事资源供应者，但欧洲国家可在事前用不同方式协助台湾提升自我防卫能力，“例如联合军事演习或合作军事训练，就是很重要的工具”。在俄乌战争中，许多欧洲国家曾协助乌克兰训练军队。

拉斯穆森还透露，“台湾军人其实也曾跟欧洲军人合作过”，因此他相信和台湾在欧洲土地上进行联合军事演练，会是很好的作法。

在场媒体提问，若对中国实施经济制裁是否将冲击欧洲经济，拉斯穆森则回应，俄乌战争让欧洲人醒悟，过去高度依赖中国廉价商品的经济模式已行不通了，因此正检讨打造全新供应链，将合作对象转移到亚非其他国家。

他说：“我们不应该重蹈覆辙，对中国太软弱、太迁就。”

拉斯穆森还认为，近来各国政要访台潮，展现了全世界保卫台湾人的意志跟决心，有助形塑对大陆的吓阻力量，来维护台海和平。

至于有学者主张将北约扩张为“北大西洋-印度-太平洋”公约组织（NAIPTO），拉斯穆森说，扩张北约不是很有效率方式，应强化印太地区的多边安全组织。他认为已看到这一趋势，例如美日澳印的“四方安全对话”（QUAD），英美澳成立的三边安全伙伴关系（AUKUS）等，相信未来这些机制会扮演更重要角色。