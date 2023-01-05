中国网络小说被批歌颂毒贩爱情 出版社称已下架

中国一部网络小说被四川省戒毒管理局在官微点名批评，质疑其“歌颂毒枭爱情”，并呼吁抵制“毒”小说，事件引起舆论关注后，出版社回应称实体书已下架处理。

四川省戒毒管理局官方微博星期四（1月5日）凌晨发布一条视频，点名批评小说《风情不摇晃》，并配文称“文学创作要有底线，莫让英雄流血再寒心，中国是禁毒大国，对毒品是零容忍的态度。历史不能重演，毒品一日不绝，禁毒一刻不止”。

被批评的《风情不摇晃》是一部网络小说，已由百花洲文艺出版社出版，作者为初禾初。据了解，小说讲述了女主为给缉毒警察男友复仇，自发当卧底，和毒枭男主恋爱，最终与另一名卧底的缉毒警察联合将男主围捕的故事。

视频显示，有书粉晒出这部小说实体书，表达对小说的喜爱，还有书粉留言自称“三观不正，就喜欢荆复洲（男主）爱安愿（女主），就希望他们白头偕老”“荆复洲有罪，可他的爱无罪”，甚至有书粉歌颂毒枭的爱情，发布诋毁缉毒警察的不当言论。

四川省戒毒管理局在视频中说，中国对毒品零容忍，中国是世界上列管毒品最多、管制最严的国家，“和平年代，缉毒警察是最具风险的警种之一，面对暴戾的毒贩，每一次抓捕都以命相搏”。

视频指出，2017年以来，中国全国有30余名禁毒民警牺牲，60余名禁毒民警负伤，呼吁抵制“毒”小说，致敬英勇的禁毒英雄，“你之所以看不见黑暗，是因为无数勇敢的人把黑暗挡在你看不见的地方。”

据澎湃新闻报道，《风情不摇晃》去年就在网上遭遇大量批评，在知乎平台上，有不少网友认为该书“颠覆三观”。

目前该书在当当、京东等图书平台已搜不到，在淘宝等电商平台也搜不到相关商品信息，但仍可在网上找到该书的在线阅读链接。

作者初禾初2022年10月14日曾在微博贴出长文说，“随着《风情》被更多人看到，带来的影响令我始料未及。收获喜爱的同时也收获辱骂，谣言和人身攻击，甚至波及到我的读者。”

对于外界对《风情不摇晃》的批评，初禾初称，“这部小说的出发点从最开始就是对正义的追寻，对程祁和周凛的刻画每个字都在表达我对缉毒警察的尊重与敬佩：我也不止一次描绘荆复洲的残暴阴狠，对他的死没有任何同情，更谈不上‘洗白’之说。”长文的最后，初禾初表示将对微博永久停止更新。

另据《北京青年报》报道，星期四（5日）上午从出版该小说的百花洲文艺出版社获悉，这是出版社与第三方公司合作出版的，目前已被下架，网上已经没有卖这本书了。

九派新闻则引述知情人士报道说，《风情不摇晃》在两个月前就已通知下架，最近在售的都是盗版书，作者已在几个月前因该小说争议宣布退圈。江西省新闻出版局工作人员回应已将此事汇报给印刷发行处，正在了解情况并处理。

中国官媒人民网网络评论部在官方微博发文评论事件，指这本小说被斥为“三观不正”不冤枉，对“毒”小说要坚决说不。文章认为，缉毒警察往往出现在最危险的地方，对他们应多些尊敬和呵护，而不能消费、污名化他们，乃至用畸形方式伤害他们。

对于出版社的下架处理，文章说，下架是正确的处理方式，但却不能因下架就一了百了，背后存在的问题仍值得深思和探讨。

文章强调，创作是作者的权利和自由，但不能扔掉底线，不能伤害公序良俗，“但愿这起风波能够凝聚共识，三观要正，不能摇晃”。

共青团中央官方微博星期四也连续发文点评该小说，“文学创作要有底线，对任何洗白、美化毒贩的行为零容忍，莫让缉毒英雄流血又寒心”，“一些网络文学为追求猎奇，抛开法律与道德底线美化毒贩形象，严重扭曲青少年价值观……惨痛的历史与流血的事实，时刻警醒着我们，禁毒警钟长鸣”。