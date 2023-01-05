中信证券的国际鸿图或成黄粱一梦 港部门人员流失加剧等

中信证券原本有意与华尔街的全球金融巨头一较高下，但旗下的香港业务麻烦丛生，导致这家中国知名券商的国际鸿图或成黄粱一梦。

中信证券10年前收购中信里昂证券，并以后者作为进军国际的尖兵。彭博社引述知情人士说，在其北京和香港员工之间的冲突日益加剧，工资和预算遭到削减以及管理问题下，自2021年以来，中信里昂已有750多名员工辞职。这数量约占员工总数的三分之一。

知情人士说，过去一些最大的国际客户——贝莱德和Capital Group的交易佣金大幅下降，且现在股票业务一半以上的收入来自销售衍生品，对象则以中国大陆客户为主。在北京方面未置可否下，中信里昂证券只能暂缓国际招聘，冠病疫情和中国整顿私营企业也使其雄心受挫。

报道引述香港大学教授陈志武说，鉴于地缘政治环境、防疫清零政策的影响以及大陆本身的政治变化，中信证券可能别无选择，只能让中信里昂证券更加关注大陆客户。他说，不管喜不喜欢，中信里昂证券的业务必然会萎缩。

中信里昂证券曾是亚洲最大的客户交易股票经纪公司，以一流、有见地的研究而闻名。但在并入中信证券后，开会时发言主要是讲普通话，决策也由北京下达。据报道，文化冲突在2019年升温，当时中信里昂证券的高管因薪资高和回报低受到猛烈抨击后辞职。

当然，该公司也受到外部动荡的冲击：香港经济受到政治纷扰和严格检疫规定的打击；北京数年来整顿民营企业也撼动市场并抑制交易；外籍银行家和其他高端人才成群结队地出走，规避香港的防疫政策和政治转型。

尽管中信里昂证券仍能补充新血，其香港员工人数得以维持在2000人左右，但经历这些风风雨雨后，中信证券想跻身类似高盛这种全球巨头的雄心难免遇阻。

其中一位知情人士说，一项在日本、新加坡和欧洲增加约110名员工的五年计划，一直未获北京方面最终批准，最后只能在招聘寥寥无几的新人后暂时打住。

知情人士称，北京的领导层一方面表示，中信里昂证券应继续招聘和扩大规模，但也在5月份冻结在香港的招聘。

里昂证券于1986年由两名外籍记者创立，因融合西方和中国的专业知识而得名。