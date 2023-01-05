陆港首阶段通关开放七口岸 每天限六万港人北上

香港特首李家超宣布，从本星期天（1月8日）起，陆港实施首阶段通关，开放七个口岸，每天限定六万名香港市民北上。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”等报道，李家超星期四（1月5日）下午在政府总部召开记者会介绍陆港首阶段通关安排和细节。香港政务司司长陈国基、保安局局长邓炳强、医务卫生局局长卢宠茂、运输及物流局局长林世雄和署理政府资讯科技总监黄志光也出席记者会。

李家超在会上宣布，香港星期天（1月8日）起与大陆实施首阶通关，单向人数约为六万人，即每日最多有六万名港人从海、陆、空不同口岸过关进入大陆，包括五万人可经陆路口岸，另有约一万人经海、空及大桥进入大陆，入境大陆后不用检疫。

李家超介绍说，共有七个口岸会开放，包括三个目前正运作及四个重新恢复开放的口岸，其中海、空及大桥四个口岸，即港澳码头、中港码头、机场及港珠澳大桥将全开放，不设人数限制；按运力计算，预计每日单向运力约有一万人可北上。

他说，至于三个陆路口岸，即深圳湾、文锦渡及落马洲支线，为确保安全有序及顺畅进行，将设人数限制，每日北上及南下总人数上限各为五万人，两地人士需各自经网上预约，包括在香港持有海外护照的人士。

李家超还说，为保障大陆港人返港及在港大陆人返陆，他们将不计算在五万人中。

据陈国基介绍，首阶段开放的口岸大致分为两类，包括可以通过售票机制管控的机场、港珠澳大桥、港澳码头和中港码头，由于相关设施可按本身运载能力设定最高旅客处理量，因此毋须设人数安排，但使用小客车经港珠澳大桥过关的司机和乘客除外，他们仍然需要经预约前往大陆。

陈国基说，另一类为陆路口岸，包括深圳湾、文锦渡和落马洲支线将恢复旅检服务，并设有人数安排。三个陆路口岸每日单向共设五万人，其中深圳湾北上和南下分别最多一万人、文锦渡最多5000人、落马洲支线最多3.5万人。至于使用小客车经港珠澳大桥通关，司机和乘客每日最多1000人。

陈国基指出，不论从香港入境大陆的港人，或从大陆入境香港的大陆人士都必须在出示行前48小时核酸阴性证明。

陈国基说，港府与大陆相关单位将尽快检视首阶段整体实施情况，往后的初步阶段将增加口岸，包括高铁、皇岗、落马洲、莲塘/香园围口岸等其他口岸会适当增加人数。

他说，农历新年过后会恢复让跨境学童每日从大陆往返香港参与面授课堂，毋须在过关前网上预约，当局会继续与大陆相关单位商议防疫要求。