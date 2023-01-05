中国六座万亿之城2023年GDP增速目标超5.5%

随着中国各地陆续进入“两会”（人大和政协会议）时间，一些万亿生产总值（GDP）城市2022年经济“成绩单”和2023年经济社会发展目标也陆续出炉，其中有六座万亿城市定下2023年GDP增速目标均超过5.5%。

据澎湃新闻报道，截至星期三（1月4日），24座万亿GDP城市中，已有济南、青岛、长沙、合肥、郑州、福州公布了2023年GDP增速目标，均落在5.5%至7%之间。其中，郑州、长沙分别为7%、7%左右，合肥、福州分别是6.5%以上、6.5%左右，济南、青岛分别是5.5%以上、5.5%左右。除济南GDP增速目标与上年持平外，其余五座城市增速目标较上年均有所下调。

不过报道称，复苏仍是2023年经济的主旋律，相较于2022年GDP实际表现，2023年的目标仍是乐观的。

从2022年地区生产总值总量来看，济南预计超过1.2万亿元（人民币，下同，约2340亿新元），青岛预计突破1.5万亿元，合肥预计突破1.2万亿，东莞预计超1.1万亿元；从2022年GDP增速来看，长沙预计增长4.8%，合肥预计增长3.6%左右，福州预计增长5.2%以上，均低于相应的2023年GDP增长目标。

星图金融研究院高级研究员付一夫分析，考虑到2022年的低基数效应，再加上随着疫情防控措施的优化调整，疫情对各行各业运行的扰动会逐步消除，努力恢复经济肯定是2023年首要任务，后续可能还会出台更多政策去支持，因此经济复苏是大概率事件，2023年的目标要比2022年实际增速高一点。

但另一方面，一些城市设定的增速目标又较上年目标有所下调，付一夫认为，“这是地方基于自身现实状况的考虑，三年疫情的长时间影响，容易产生所谓‘疤痕效应’，给城市经济造成的负面影响难以立刻消除，还需要一个适应期。”

部分城市调低了规上工业增加值的增长目标。比如，郑州将2023年的目标定在8%以上，低于2022年的10%增长目标；长沙将其定在8%以上，也低于上年8.5%左右的增长目标；合肥设定在8%以上，低于上年的9%以上目标。此外，济南略有表述上的变化，2023年、2022年对该指标增长的预期分别是6%左右、6%以上。

报道还称，扩内需、促消费成为多地政府2023年首要任务。中国民生银行首席经济学家温彬曾撰文分析称，展望2023，消费将随着消费场景修复、收入增长恢复和促消费政策出台以及低基数效应而明显反弹，全年预计同比增长9.0%。