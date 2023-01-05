陆港通关后建议入境香港人士抵港首五天每日快测

香港特区政府星期四（1月5日）召开记者会，公布本星期天（1月8日）陆港首阶段通关的安排与细节。香港医务卫生局局长卢宠茂在会上说，港府建议入境香港人士在抵港首五天每日快测。

据香港电台等港媒报道，卢宠茂说，所有跨境人士均需持有出发前48小时内取得的核酸检测阴性结果。全港85个社区检测中心及检测站提供自费核酸检测服务，收费上限是150港元（约26新元），检测商会在24小时内发出电子或纸本证明。

卢宠茂说，香港当局在2022年中起已提升检测服务，除需要定期做核酸检测的群组外，预计可以应付通关初期每日达至逾10万个自费检测量。跨境人士也可以到私家医院或私营化验所进行核酸检测。

他还说，跨境人士在入境后均毋须在当地再做核酸检测或检疫，而入境香港的大陆旅客，当局会提供健康措施建议，包括在入境当日至第五日，每日做快速抗原测试。

卢宠茂说，大陆旅客假如在港期间验出阳性，将与香港人的处理一样，需通过网上平台向卫生防护中心申请隔离令，期间可以出外求医。非港人可以自费到私家医生，或到公营医院缴付全费才能获取冠病药物。

香港署理政府资讯科技总监黄志光说，与大陆通关的网上预约系统星期四（1月5日）傍晚6时推出，首阶段提供1月8日至3月4日，合共八个星期的预约时段；1月15日起，每逢星期日上午9时将新增多一个星期的预约时段。

黄志光说，香港市民可经香港政府一站通网站登入系统，系统24小时开放，以先到先得方式分配时段，每名申请人最多为三名同行人士一同预约。

香港运输及物流局局长林世雄说，已协调公共交通营办商，确保有足够公共交通服务接载市民来往口岸。至于高铁方面，林世雄说，将不迟于1月15日恢复运作。

林世雄解释，高铁香港段已停运近三年，需时做准备包括演练及试运，其中车长及工作人员都要重新熟习程序及前往广州的路况。当局要找空档进行试运，计及所需时间后，预计不迟于1月15日恢复运作。

他说，除恢复西九龙站至福田、深圳北、广州南的服务外，往来西九龙至广州东的高铁服务，也会在当日开通。