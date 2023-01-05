中国可能恢复澳煤炭入口 知情人士：买家已开始行动

随着中国政府暗示将取消对澳大利亚煤炭两年多来的进口禁令，中国买家已经开始要求贸易商确保从澳洲运输煤炭。

彭博社引述知情人士报道，这既包括首批四家可能率先获准进口的企业，也包括其他公司。部分知情人士也说，如果首批试点成功，中国监管部门愿意放行更多公司进口澳煤。

彭博社早前引述知情人士说，中国国家发展和改革委员会星期二（1月3日）与部分电力和钢铁企业开会，讨论了恢复澳煤进口一事。计划将首先允许宝武、大唐、华能和国能等四家企业自澳进口煤炭。

其中两名知情人士更说，进口可能最早于4月1日恢复。

澳洲外交贸易部在声明中说，知晓有关中国进口商今年可能采购澳煤的报道。“澳洲政府一贯认为，澳中之间全面恢复正常贸易，符合两国的最佳利益。煤炭行业也是如此，”

中国煤炭运销协会分析师说，中国2023年从澳洲的煤炭进口，可能反弹至禁运前近一半水平。更全面的复苏，可能会受到中国高库存抑制需求的制约，而且其他亚洲国家，甚至一些欧洲进口商，已经几乎完全订购了澳洲货物。

协会分析师韩雷在星期三（1月4日）的发布会上说，全面重启并非易事，买家可能会重新进入市场，先少量采购看看政治风向，然后再大举行动。

中国过去一直是澳洲最大的贸易伙伴，中国市场对澳洲矿产出口至关重要。不过两国关系在过去数年因间谍渗透的指控、澳洲禁用华为等事件持续恶化，而澳洲对冠病疫情源头调查的主张更促使中国在2020年末非公开禁止进口澳煤。如果中国恢复进口，将印证了双方关系的回暖。

中澳关系近来逐步改善有迹可循。2022年11月，中国国家主席习近平在印尼峇厘岛会见了澳总理阿尔巴尼斯；紧接着在12月，澳外长黄英贤就访问了中国，这也是数年来首位澳外长访华。