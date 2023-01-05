中国外交部促世卫持公正立场应对疫情挑战

针对世界卫生组织称中国的冠病数据并没有提供实际情况，中国外交部重申，中国一直本着公开透明的态度同国际社会分享有关信息和数据，并呼吁世卫组织秉持科学、客观、公正立场应对疫情挑战。

据中国新闻网报道，中国外交部发言人毛宁星期四（1月5日）在例行记者会上说，自疫情暴发以来，中国长期与世卫组织保持密切合作，与世卫总部、西太区和驻华代表处三级机构保持密切畅通的沟通交流渠道。据不完全统计，冠病疫情报告以来双方就疫情防控、救治、疫苗研发、病毒溯源等技术交流至少已有60余次。

她说，中国疫情防控措施优化调整以来，中国多次同世卫组织召开技术交流会议，包括2022年12月9日、12月30日和2023年1月5日。中国各相关部门近期还通过全球流感共享数据库(GISAID)分享中国冠病病毒感染病例的病毒基因序列。

毛宁称，世卫组织曾多次向中方表示，中国同世卫组织举行的技术交流会开得非常好，取得了积极成效。中国提供的有关信息和数据有助于各国科学家了解中国的病毒演变情况，树立了国际科学界对中国防控的信心。

她还说，当前，中国的疫情形势是可控的，中国会继续同世卫组织开展技术交流等活动。希望世卫组织秘书处秉持科学、客观、公正立场，努力为全球应对疫情挑战发挥积极作用。

2023年1月5日，世卫组织举行成员国通报会，邀请中国专家出席会议进一步通报中国疫情防控的具体情况，并提供更详细的疫情数据。但世卫组织突发卫生事件规划执行主任瑞安（Mike Ryan）星期三（1月4日）说：“我们相信，中国公布的现有数字，并不能充分显示出冠病在入院人数、加护病房入院人数方面所真正造成的影响，尤其是在死亡人数方面。”

世卫组织总干事谭德塞早前也说，由于中国疫情数据的不透明，各国针对中国实施边境管控措施来保护本国人民可以理解。对此，毛宁重申，中国的疫情形势可控，各国的防疫措施应当科学适度，不应当借机搞政治操弄，不应对中国采取歧视性的做法，不应影响国家间正常的人员交往和交流合作。