台湾拟明年6月申请脱离非洲猪瘟疫区

防守多年后，台湾计划2024年6月正式向世界动物卫生组织申请非洲猪瘟非疫区。

根据台湾《经济日报》报道，台湾行政院星期四（1月5日）早上举行行政院会，会中由农业委员会报告“近年重大动物疫病防疫成果”。行政院发言人罗秉成在行政院会后记者会中转述行政院长苏贞昌说，非洲猪瘟、口蹄疫跟传统猪瘟，是猪只最主要的三大传染病，也是影响养猪产业国际贸易的三大障碍。

苏贞昌说，非洲猪瘟在2018年8月传到中国大陆，台湾守了四年，到现在中国大陆周边地区，只剩台湾跟日本没沦陷；要守住非洲猪瘟，最重要的是机场、邮局，他表示感谢辛苦的第一线防疫人员。

苏贞昌称，台湾不仅守住非洲猪瘟，两年半前也成功扑灭口蹄疫疫情；2022年10月日本农林水产省又新增公告，台湾的农畜产公司生产加热的禽畜肉获准输日，让台湾的猪肉制品外销，再度跨出重要且稳定的一步。

苏贞昌说，台湾要进一步勇敢挑战脱离传统猪瘟疫区，从2023年1月开始至6月，停止除了种猪外的猪瘟疫苗注射，7月起全台猪只全面停止注射疫苗；如果成功，预计2024年6月就要向世界动物卫生组织申请“猪瘟非疫区”。

苏贞昌表示，期待全台6133家的养猪户配合政府政策，继续守住非洲猪瘟，并朝传统猪瘟拔针非疫区迈进，希望2023年能顺利达标、清除疫病，届时台湾将成全世界极少数三种猪只疫病非疫区的地区之一。