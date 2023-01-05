时代中国宣布暂停支付六笔美元债 2023年中国首家违约房企

时代中国星期三（1月4日）晚公告，为促进对离岸债务的整体管理，将暂停支付六笔美元债，成为2023年中国首家违约房企。

第一财经报道，其中有两笔于2023年到期，2024年至2027年间各有一笔到期，票面利率在5.55%至6.75%之间。根据万得（Wind）的数据，该六笔美元债当前存续规模合计约26.5亿美元（约35.5亿新元）；两笔2023年到期美元债分别于3月、7月到期。

时代中国在公告称，截至1月4日，其尚未支付2023年到期的6.6%优先票据，以及2024年到期的5.55%优先票据的有关利息，而两笔优先票据的宽限期分别于2022年12月30日及2023年1月3日到期。

时代中国说，未能支付款项或会导致两笔美元债的持有人要求加快还款，倘若发生这样的情况，则将赋予其他债权人要求加快还款的权利。

彭博社报道，时代中国在此前的公告中说，已聘请了中金作为财务顾问，盛德作为法律顾问，与境外投资人进行对话，合作探讨可行的解决方案。

时代中国违约凸显了中国政府的连续驰援措施或加剧房地产企业的两极分化。中国决策层据悉计划加大支持房企力度，以避免行业整体出现硬著陆风险。但彭博社早前报道，中国监管要求推动优质房企资产负债表支持计划，抓紧落实具体举措。这表明并非所有房企都被一视同仁。

时代中国控股2022年的合同销售额在中国排名第51。由于流动性减弱和融资渠道有限，过去几个月一直面临债务偿还压力。