澳门：陆港台入境人士8日起无需出示冠病检测证明

澳门政府宣布，从本星期天（1月8日）起，由中国大陆、香港或台湾入境澳门的人士无须出示任何冠病检测证明。

据澳门政府官网消息，澳门社会文化司司长欧阳瑜星期四（1月5日）公布调整入境、过境防疫措施，自1月8日零时起，由中国大陆、香港或台湾入境澳门的人士，无须出示任何冠病病毒检测证明。

根据公告，由中国大陆以外国家和地区入境澳门的人士，须在登机、登船前来澳门时出示48小时内进行的冠病病毒抗原检测或核酸检测阴性的证明；由香港、台湾或中国大陆以外国家和地区入境澳门的人士，在入境翌日起计第七天内离境前往中国大陆时，须出示48小时内采样的冠病病毒核酸检测阴性证明 （珠澳口岸为采样日后48小时，其他口岸以目的地口岸的要求为准）。

公告说，澳门将恢复澳门国际机场的转机业务；取消对持外国护照入境人士的特别限制措施，所有国籍人士均可在遵守其他入境条件的前提下，无须获得卫生当局的事先批准而由任何地区进入澳门；取消所有口岸的强制入境健康申报措施及入境后的健康管理措施。

澳门社会文化司司长欧阳瑜说，随着疫情最高峰回落，澳门将于星期天（1月8日）起结束疫情过渡期。截至星期三（4日），大约25万人上报曾感染冠病，约占澳门人口37%，当局根据医疗机构和学校师生的调查结果，推算全澳门染疫人口已达约六至七成。