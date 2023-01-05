难以繁衍后代 英国将大熊猫阳光和甜甜归还中国

英国苏格兰爱丁堡动物园星期三（1月4日）说，中国租借给英国的一对大熊猫“阳光”及“甜甜”经过多年努力，仍难以繁衍出后代，2023年租约到期时将把这对熊猫归还中国。

据法新社报道，“阳光”与“甜甜”在2011年12月抵达爱丁堡动物园，园方必须在10年租约期满后讲这对熊猫归还中国，但受冠病疫情租约延长了两年，即这份租约将于2023年到期。爱丁堡动物园已证实，这对熊猫最快将于2023年10月底离开英国。

苏格兰皇家动物学会说，在“阳光”与“甜甜”今年离开英国前，该协会计划为它们举行“盛大的送别会”。学会总裁菲尔德指出，身为在英国的唯一一对大熊猫，它们深受访客欢迎，已帮助数以百万人与自然连结，并为野生动物保护募集重要资金。

大熊猫在圈养环境中难以繁殖，它们可能对自然交配失去兴趣，或者根本不知道如何交配。

根据动保组织“熊猫国际”（Pandas International ），雌性大熊猫每年只在春季有一次发情期，可受孕时长仅24至36个小时。

“阳光”与“甜甜”明显没有繁衍后代的意愿。爱丁堡动物园也在2013年尝试为“甜甜”进行人工受孕，但以失败告终。“阳光”后来为治疗睾丸癌被阉割。

最近世界多地的动物园将中国租借的大熊猫及其所生的幼崽送还中国。

据路透社报道，美国田纳西州孟菲斯动物园2022年12月21日宣布，将把旅美大熊猫“丫丫”和“乐乐”归还中国，结束20年的租借期。大陆网友认为，“丫丫”和“乐乐”一直备受“折磨”。

另据日本共同社2022年12月29日报道，日本和歌山县白滨町娱乐设施“冒险世界”宣布，旅日大熊猫“永明”以及它的双胞胎女儿“樱滨”和“桃滨”将于2023年2月22日送还中国。大熊猫“永明”已满30岁，是至今在日本最高龄的大熊猫。自1994年来到日本后，“永明”共繁育了16只大熊猫幼崽。

日本TBS新闻2023年12月23日报道，日本东京都知事小池百合子当天宣布，上野动物园的旅日大熊猫“香香”计划于2023年2月21日归还中国。受冠病疫情影响，大熊猫“香香”归还中国的日期已被推迟四次。“香香”出生于2017年6月，根据中日双方协定，“香香”归中方所有，需返还中国。