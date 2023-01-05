受贿5240万余元人民币 原中国国家粮食局副局长徐鸣一审开庭

发布 / 2023年1月5日 6:19 PM

福建省厦门市中级人民法院星期四开庭审理了原国家粮食局党组成员、副局长徐鸣受贿、利用影响力受贿一案。（央视新闻）
福建省厦门市中级人民法院星期四开庭审理了原国家粮食局党组成员、副局长徐鸣受贿、利用影响力受贿一案。（央视新闻）

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福建省厦门市中级人民法院星期四（1月5日）开庭审理了原国家粮食局党组成员、副局长徐鸣受贿、利用影响力受贿一案。

据央视新闻报道，厦门市中级人民法院星期四一审公开开庭审理了徐鸣的案件。厦门市人民检察院派员出庭支持公诉，被告人徐鸣及其辩护人到庭参加诉讼。

厦门市人民检察院起诉指控，徐鸣在1995年至2021年间，利用担任原国家经济贸易委员会对外经济贸易司外商投资处处长、对外经济协调司外资企业处处长、对外经济协调司副司长，商务部市场体系建设司副司长、司长、综合司司长，重庆市委副秘书长，重庆市委常委、秘书长，原国家粮食局党组成员、副局长等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为有关单位和个人，在项目承揽、经营审批、案件处理和人事调整等事项上提供帮助，非法收受财物共计折合5120万余元（人民币，下同，约997万新元）。

2021年6月，徐鸣离职后利用担任原重庆市委常委、秘书长等职权、地位形成的便利条件，承诺通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人在案件处理上提供帮助，非法收受120万元。

庭审中，公诉机关出示了相关证据，徐鸣及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下发表意见，徐鸣进行了最后陈述，并当庭表示认罪悔罪。最后法庭宣布休庭，择期宣判。

公开资料显示，今年64岁的徐鸣早年在军队服役，转业后到国务院部委工作，曾任国家经贸委对外经济协调司副司长，2003年官方组建商务部，徐鸣所在的国家经贸委对外经济协调司并入商务部，徐鸣出任商务部市场体系建设司副司长。原重庆市委书记薄熙来入主商务部后，徐鸣升任商务部市场体系建设司司长，后又担任商务部政策研究室主任、综合司司长，成为薄熙来的得力助手。

2008年4月，已是中共政治局委员、重庆市委书记的薄熙来将徐鸣从商务部调任重庆市委副秘书长、研究室主任，徐鸣由此成为薄熙来的“大秘书”。2010年，徐鸣升任中共重庆市委常委、秘书长，跻身副部级高官。

2011年底，徐鸣出任中共重庆两江新区党工委书记、管委会主任。2012年4月，官方宣布对薄熙来立案调查，徐鸣并未立即受薄熙来案的影响，继续担任两江新区党工委书记、管委会主任。2013年3月，徐鸣被降级使用，出任国家粮食局副局长直至退休。

中共中纪委在2021年7月宣布徐鸣涉嫌严重违纪违法，对其立案调查。去年1月，中纪委发布通报，称徐鸣近日被开除党籍、移交检察机关审查起诉。2022年4月，徐鸣涉嫌受贿被提起公诉。

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