受贿5240万余元人民币 原中国国家粮食局副局长徐鸣一审开庭

福建省厦门市中级人民法院星期四（1月5日）开庭审理了原国家粮食局党组成员、副局长徐鸣受贿、利用影响力受贿一案。

据央视新闻报道，厦门市中级人民法院星期四一审公开开庭审理了徐鸣的案件。厦门市人民检察院派员出庭支持公诉，被告人徐鸣及其辩护人到庭参加诉讼。

厦门市人民检察院起诉指控，徐鸣在1995年至2021年间，利用担任原国家经济贸易委员会对外经济贸易司外商投资处处长、对外经济协调司外资企业处处长、对外经济协调司副司长，商务部市场体系建设司副司长、司长、综合司司长，重庆市委副秘书长，重庆市委常委、秘书长，原国家粮食局党组成员、副局长等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为有关单位和个人，在项目承揽、经营审批、案件处理和人事调整等事项上提供帮助，非法收受财物共计折合5120万余元（人民币，下同，约997万新元）。

2021年6月，徐鸣离职后利用担任原重庆市委常委、秘书长等职权、地位形成的便利条件，承诺通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人在案件处理上提供帮助，非法收受120万元。

庭审中，公诉机关出示了相关证据，徐鸣及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下发表意见，徐鸣进行了最后陈述，并当庭表示认罪悔罪。最后法庭宣布休庭，择期宣判。

公开资料显示，今年64岁的徐鸣早年在军队服役，转业后到国务院部委工作，曾任国家经贸委对外经济协调司副司长，2003年官方组建商务部，徐鸣所在的国家经贸委对外经济协调司并入商务部，徐鸣出任商务部市场体系建设司副司长。原重庆市委书记薄熙来入主商务部后，徐鸣升任商务部市场体系建设司司长，后又担任商务部政策研究室主任、综合司司长，成为薄熙来的得力助手。

2008年4月，已是中共政治局委员、重庆市委书记的薄熙来将徐鸣从商务部调任重庆市委副秘书长、研究室主任，徐鸣由此成为薄熙来的“大秘书”。2010年，徐鸣升任中共重庆市委常委、秘书长，跻身副部级高官。

2011年底，徐鸣出任中共重庆两江新区党工委书记、管委会主任。2012年4月，官方宣布对薄熙来立案调查，徐鸣并未立即受薄熙来案的影响，继续担任两江新区党工委书记、管委会主任。2013年3月，徐鸣被降级使用，出任国家粮食局副局长直至退休。

中共中纪委在2021年7月宣布徐鸣涉嫌严重违纪违法，对其立案调查。去年1月，中纪委发布通报，称徐鸣近日被开除党籍、移交检察机关审查起诉。2022年4月，徐鸣涉嫌受贿被提起公诉。