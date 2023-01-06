中国与阿富汗塔利班政府签署石油开采合同

为了寻求增加收入，阿富汗塔利班政府周四（1月5日）与中国签署石油开采合同，在阿富汗北部阿姆河盆地合作开采石油。

据彭博社报道，这份塔利班政府与新疆中亚石油天然气股份有限公司的协议在阿富汗首都喀布尔签署，中国驻阿富汗大使王愚和塔利班政府经济事务副总理巴拉达尔（Mullah Abdul Ghani Baradar）在场见证。巴拉达尔在签字仪式上称，该协议将“强化阿富汗的经济并提高其石油独立性。”

阿富汗矿产和石油部发言人库朗姆（Omid Khurram）说，依据这项为期25年的合同，这家中国公司每年将投资最多1.5亿美元（约2.02亿新元），三年后将增至每年5.4亿美元。库朗姆说，塔利班政府将获得15%的特许权使用费，日石油开采量将起步于1000吨，后逐步增至2万吨。

石油将从北部的萨尔普勒、朱兹詹和法里亚布三省4500平方公里的区域内开采。该盆地的石油储量估计超过8000万桶。

报道称，在美军去年8月撤军、塔利班政府掌权后，原来占阿富汗国内生产总值40%的国际援助几乎冻结。随后，塔利班政府就一直努力邀请国际公司投资阿富汗的自然资源，包括铜和锂矿，为阿富汗的发展项目筹集资金，来拯救几乎崩溃的经济。

虽然没有国家正式承认塔利班政府，但中国、俄罗斯和巴基斯坦一直保持着密切的政治和经济联系。