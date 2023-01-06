韩疾管厅：乘机自华入境人员较上周减少15%

韩国疾病管理厅（简称疾管厅）星期四（1月5日）通报，截至当天下午5时，从中国飞往仁川的11个航班中共有九个航班降落，1324名预订旅客（包括转机旅客）中共有1005人通过仁川国际机场入境，较上周减少约15%。

据韩联社报道，具体来看，去年12月29日，自华赴韩客机的预订旅客人数为1364人，与本周相差无几，但实际入境人数（1184人）明显高于本周。不过目前还难以断定这是否受到自华入境韩国5日起须提交冠病检测阴性证明的影响。

韩国防疫部门说，很难区分当天未入境的319名预订旅客究竟是在韩国转机还是出于阴性证明的问题。仁川机场冠病病毒核酸检测中心当天对入境韩国的短期居留外国人实施的检测结果将于星期五（6日）出炉。

韩国从星期一（2日）起要求自中国大陆入境人员抵韩后接受核酸检测，三天来共有917名短期居留外国人在机场接受检测，其中239人确诊，阳性率达26.1%。5日公布的单日阳性检出率更高达31.5%（327人中103人确诊）。

鉴于自华入境人员5日起须在入境前提交冠病检测阴性证明，有观测认为抵韩后确诊的病例可能会有所减少。

据韩国疾病管理厅5日统计，自华入境旅客前一天的落地检冠病阳性率升至31.5%。

1924名来自中国的入境人员4日飞抵仁川国际机场，其中327名短期居留外籍人员在机场接受核酸检测，103例确诊。自华入境落地检阳性率由实施首日（2日）的20%升至第二天的26%，第三天31.5%，三天平均阳性率为26.1%。

自华入境韩籍人员和长期居留外籍人员在居住地附近卫生站进行的核酸检测结果未被统计在列。鉴于5日起自华入境旅客须出示行前核酸阴性证明，落地检阳性率有望降低。

韩国政府去年12月30日公布针对自华入境人员的最新检疫措施。

根据新措施，韩国在华外交机构将从2023年1月2日至31日停发赴韩短期签证，但有外交公务、必要商务需求和人道主义事由等情况除外。韩国政府也决定，暂停从中国起飞的航班增班计划。

入境检疫方面，从2023年1月2日至2月28日，自华入境并在韩短期停留人员须在抵韩后立即接受核酸检测（PCR检测），并在规定场所等待检测结果。从2023年1月5日起，搭乘自华赴韩航班的所有人员须提交在行前48小时进行的核酸检测或在行前24小时进行的抗原检测阴性证明。