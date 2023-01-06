欧洲航空业协会批欧盟对中国入境旅客检测决定

欧盟鼓励成员国要求来自中国的旅客提供冠病阴性证明后，欧洲的航空和机场协会发表声明对这一决定表示遗憾，认为其与欧洲疾病预防控制中心（ECDC）此前的评估相悖。

据路透社报道，国际航空运输协会（IATA）、欧洲航空协会（A4E）和国际机场理事会欧洲分会（ACI Europe）在星期四（1月5日）发表的一份联合声明中说，欧盟的最新建议与此前ECDC得出的结论相悖，即中国目前激增的冠病病例预计不会影响欧盟/欧洲经济区（European Economic Area）的流行病学情况。

ECDC在1月3日发表的评估中说，目前在中国流传的变种病毒之前已在欧洲出现，欧洲人对冠病已有很高的防护力，同时入境感染潜在数量“相当低”，欧洲各国的卫生体系能应付当前的感染数量。

不过行业协会联合声明也说，虽然欧盟的这一“条件反射式反应”（knee-jerk reaction）令人遗憾，但接下来最重要的是欧盟成员国如何以统一的方式施行这些建议。声明提到，欧盟航空安全局（EASA）和ECDC将在近日发布附录，为乘客检疫和废水检疫提供更具体的指导。

联合声明也说，行业协会们期待与欧盟在1月中旬的重新评估中进一步合作，并敦促欧盟成员国和中国一起努力，尽早基于科学的风险评估对旅客行前检疫重新评估。

中国将于星期天（1月8日）放宽边境管控措施，而欧盟专家小组在星期三（1月4日）召开危机会议后决定，“强烈鼓励”欧盟成员国要求来自中国的旅客提供登机前48小时内的冠病检测阴性证明。

根据欧盟理事会主席国瑞典发布的声明，专家小组也同意采取“预防措施”，包括建议往返中国的旅客戴口罩、随机检测来自中国的旅客，以及化验来自中国航班的废水等。

