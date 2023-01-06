入境北京国际航班12日起不再分流

中国媒体报道，入境北京国际航班从下星期四（1月12日）起，将不在分流。

海南航空星期三（1月4日）发布公告称，根据相关政策调整，自2023年1月12日零时起（按落地时间计算），海南航空执飞的所有目的地为北京的国际航班不再分流，将按照航班计划直接落地北京。

界面新闻星期四（5日）引述中国国际航空一名内部人士报道，上述政策适用于所有航空公司，执行时间均从1月12日零时起。这意味着，实施近三年的北京入境航班分流措施正式宣告结束。

为严控首都北京疫情输入风险，早在2020年3月22日，中国民航局、国家卫健委、海关总署等联合发布《关于目的地为北京的国际航班从指定第一入境点入境的公告（第2号）》，决定自3月23日零时开始， 所有目的地为北京的国际始发客运航班均须从指定的第一入境点入境。

公告显示，指定的第一入境点包括天津、石家庄、太原、呼和浩特、上海浦东、济南、青岛、南京、沈阳、大连、郑州、西安等12个城市。乘坐相关国际航班的旅客在第一入境点实施检疫并办理入境手续，行李清关；检疫符合登机条件的旅客可搭乘原航班入京，腹舱所带货物在北京清关。

不过，当时的公告中也强调，目的地为北京的国际航班指定第一入境点的安排及相关措施将根据疫情变化情况适时调整。

约半年时间后，2020年9月2日，中国民航局发布新公告称，为确保常态化疫情防控下国际客运航班平稳有序运行，更好地发挥北京国际航空枢纽作用，自9月3日起，逐步恢复经第一入境点分流的北京国际客运直航航班。

其中，泰国、柬埔寨、巴基斯坦、希腊、丹麦、奥地利、瑞典、加拿大等八个输入病例较少国家至北京的九个航班先行恢复。此后，经第一入境点分流的北京国际客运直航航班继续恢复。

北京市委宣传部副部长徐和建曾在疫情防控发布会上表示，本着小幅稳妥、渐次增加，有序开放的策略，北京适时考虑扩大直航国际航班数量和人员往来规模。

根据情况，逐步恢复每日不超过四至五个国际航班，人员规模在1000人左右。同时，密切跟踪境外疫情发展和航班调整后疫情输入情况，坚持动态评估，服务保障境内外人员安全、有序移动。

直到近期，随着政策调整，此前经第一入境点分流的北京国际客运直航航班也将全部恢复。

以国航为例，国航以北京首都机场为主运营基地，截至2022年12月28日，其在北京首都的出入境国际航线共有26条。此前，北京至洛杉矶航班第一入境点为天津、北京至华沙第一入境点为沈阳、北京至米兰第一入境点为呼和浩特。国航内部人士称，1月12日起，这些入境航班都将调整为直航。