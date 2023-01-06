中国代表吁各方保持冷静克制 防止巴勒斯坦紧张事态升级

联合国安理会星期四（1月5日）召开会议审议中东巴勒斯坦问题。中国常驻联合国代表张军在会上呼吁，有关各方保持冷静与克制，防止紧张事态进一步升级。

综合中新社和中国常驻联合国代表团官网消息，联合国中东亚太事务助理秘书长基亚利5日通报，今年1月3日，以色列新任国家安全部部长在大量安全人员的陪同下进入位于耶路撒冷老城的圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）的阿克萨清真寺院内。这一举动被视为具有煽动性和挑衅性，引发巴勒斯坦等多国谴责，使地区紧张局势加剧。

中国常驻联合国代表张军在会上发言时说，日前以色列政府官员进入阿克萨清真寺大院，加剧地面紧张局势，中方对此深感担忧。近年来，在东耶路撒冷宗教圣地的单边行动一再激化矛盾对抗，多次引发流血冲突。这充分反映了宗教圣地性质和地位的敏感性。中方呼吁恢复并维护宗教圣地的祥和与安宁，呼吁有关各方保持冷静与克制，防止紧张事态进一步升级。以色列尤其应停止一切煽动挑衅，避免任何可能导致局势恶化的单边行动。

张军说，中方主张坚持国际法治，遵守关于耶路撒冷问题的国际共识。有关方面应当按照安理会和联大决议要求，切实维护耶路撒冷宗教圣地历史现状，切实尊重约旦对宗教圣地的管辖权。

他说，巴以紧张局势反复上演，根本原因在于“两国方案”迟迟未得到落实。事实再次证明，零敲碎打的危机管控难以发挥有效作用，更取代不了全面公正的解决方案。

张军指出，国际社会应增强紧迫感，推动巴以在“两国方案”基础上尽快重启和谈，解决耶路撒冷及其他最终地位问题，早日实现巴以和平共存。在此方面有重要影响的国家应负起责任，切实发挥建设性作用。

他重申，中方支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国，将继续同国际社会一道，为实现巴勒斯坦问题全面公正持久解决，实现中东地区持久和平、共同安全作出积极贡献。

阿联酋、美国、俄罗斯、加蓬、巴西、加纳、瑞士、法国、日本等国代表均对以色列政府官员访问圣殿山一事表示严重关切，呼吁当事方避免采取任何可能导致局势进一步升级的单边行动。