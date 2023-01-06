香港今年有望重启赴大陆培训交流

香港与中国大陆通关在即，香港公务员事务局局长杨何蓓茵星期四（1月5日）说，逐步有序恢复通关，标志着香港公务员赴大陆参加培训课程、考察团及交流活动，有望于今年内重启。

杨何蓓茵在脸书发文写道，成立一年多的公务员学院，会致力重新安排在大陆举办的培训课程、专题考察及交流活动，以应对公务员队伍累积了三年的培训需要。

杨何蓓茵说，公务员队伍是香港特区政府的骨干，加深认识大陆的最新发展，以及国家的相关策略和规划，非常重要。她希望公务员同事可以好好把握通关后的大陆培训机会，如海绵一样，通过看、听、讨论、学习，尽量吸收知识和经验，应用在工作上，努力以香港所长，配合国家所需，为国家和香港的未来发展作出贡献。

她说，恢复与大陆免检疫通关是香港市民期待已久的事情，也是推动经济全面复常的强心针。无论是负责通关的前线或后勤岗位，公务员同事都会紧守，全力支持及配合通关方案有序落实推行，向市民及旅客提供优质、高效的服务。

香港政制及内地事务局局长曾国卫也说，陆港通关后，他和团队将积极走访粤港澳大湾区各大陆城市及大陆其他省市，致力推进湾区发展及加强与内地合作，务使香港更积极融入国家发展大局，为国家及香港发展作出更大贡献。