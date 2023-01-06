中国2023年春运客流总量预计同比翻倍

农历新年临近，中国2023年春运人流高峰与疫情感染高峰叠加，官方形容其为近年来困难挑战最大的一次，并预计今年的春运客流总量将较2022年春运增长99.5％，达到20亿9500万人次。

据中国央视新闻报道，交通运输部副部长徐成光在星期五（1月6日）的新闻发布会上说，今年春运人流高峰与疫情高峰叠加，是近年来不确定性最多、情况最为复杂、困难挑战最大的一次春运。今年春运将呈现客流大幅增长、货运需求大幅增加、一线人员感染风险较大，以及安全生产风险隐患增多的特点。

徐成光说，随着冠病“乙类乙管”措施加快落地，跨区域人员流动加速释放，加上疫情三年来民众累积的回乡过年、探亲访友、旅游观光等出行需求将集中释放，春运客流将从长期低位运行到快速恢复攀升，交通运输组织将从低负荷状态到满负荷运行状态。

他介绍，据初步分析研判，春运期间客流总量约为20亿9500万人次，比去年同期增长99.5%，恢复到2019年同期29亿8000万人次的70.3%。

徐成光说，预计探亲流约占春运客流的55%，务工流约占24%，旅游和商旅出行约占10%，而不少高校已在春运开始前放假，占比相对较小；自驾车、城际拼车、定制客运等出行比例将进一步提高，高速公路小客车日均流量约为2620万辆，较去年同期增长3.6%。他指出，节前客流以大城市向周边城市及主要劳务输出省迁移为主，强度有所提升；返程客流则预计将相对错开，1月27日（正月初六）和2月6日（正月十六）前后将出现两个返程高峰。

针对货运需求增加，徐成光指出，今年春运期间疫情流行高峰未过，各类医疗防疫物资、节日生活物资和今冬明春的能源、粮食等重点物资运输需求均会有较大增长。他还说，中小城市、农村地区物流配送基础相对薄弱，加上一线从业人员离岗回乡及可能出现的大面积感染，上岗人员不足，局部地区可能出现末端配送不畅问题，统筹好春运客运服务和交通物流保通保畅面临较大压力。

徐成光强调，春运期间人员流动密集，货运物流活动频繁，人流物流高效流动和各地陆续到来的疫情高峰交织叠加，交通运输一线从业人员大面积感染风险激增，保证客运服务不中断、货运物流不断链也面临较大压力。

他还说，受疫情反复冲击，交通运输行业从2020年以来长时间处于低负荷运行状态，载运工具长期停运或低位运行，从业人员技能出现生疏，加上岁末年初历来是安全事故高发期，春运期间低温、寒潮、雨雪、冰冻等恶劣天气易发多发，给安全生产管理带来较大挑战。

徐成光说，目前春运各项准备工作已基本就绪。今年春运将从星期六（1月7日）开始，到2月15日结束，共40天。为应对上述挑战和压力，中国官方此前已印发了工作指导方案，并提出“满足群众出行需求、降低疫情传播风险、提供安全便捷服务”三大明确要求。

