台外交部斥大陆批韩国会副议长等访台为“战狼行径”

针对中国驻韩大使馆发言人发布声明抗议韩国国会副议长郑宇泽等访问台湾，并会见总统蔡英文和立法院长游锡堃，台湾外交部斥中国大陆批评韩国国会副议长等访台为“战狼行径”。

据“中国驻韩国大使馆”微信公众号星期四（5日）通报，中国驻韩国大使馆发言人称，韩国国会副议长郑宇泽及个别议员访问台湾，会见蔡英文、游锡堃等人。这严重违背一个中国原则和中韩建交公报精神，与中韩友好关系发展背道而驰。中方对此表示坚决反对和强烈抗议。

发言人也指出，韩国国会副议长理应认知韩国政府的对外承诺，其访问台湾违背了韩方对中方的承诺，向“台独”势力发出严重错误信号，损害中韩友好政治基础，极具危险性，将给中韩关系带来严重冲击。

台湾外交部在官网发声明回应说，台湾政府接待来访宾客，尤其是理念相近国家政要与国会议员，是行使台湾“国家”主权，也是民主“国家”的常态。在冠病疫情暴发前，韩国国会韩台议员亲善协会每年均组团访问台湾，对增进台韩两地议会交流有重要贡献。韩国国会副议长郑宇泽于本月5日也向韩国《朝鲜日报》说，类此国会外交活动并不构成任何问题。台外交部对以实际行动支持台湾的韩国友人表达诚挚欢迎与谢意。

声明说，中国大陆驻韩国大使馆妄称韩国国会议员赴台访问是“窜访”，不仅严重扭曲事实，也侵害韩国的国格，以及台湾“国家”主权权益。“中方颠倒是非、言语粗鄙的战狼行径令人不齿”。

台外交部重申，“中华民国台湾”与中华人民共和国向来互不隶属，中华人民共和国从未统治过台湾，这是国际社会公认的历史事实，也是长年客观存在的现状。台湾与韩国同属民主、主权“独立国家”，韩国人民有权与包括台湾在内的世界各地交往，中国大陆无权干涉他国进行外交往来等主权行为。

台外交部强调，台湾与韩国共享自由、民主及法治等普世价值，两地在经贸及人员交流等实质关系密切。韩国官方自2021年5月起，已多次在国际场合重申维持台湾海峡和平稳定的重要性，也在去年12月发布的“自由、和平、繁荣之印度太平洋战略”中，强调台海和平稳定与朝鲜半岛和平稳定及印太区域安全繁荣的关联性。

台外交部称，中国大陆政府再次昧于事实，意图以各种恶劣手段阻挠国际社会与台湾正常往来，不仅不会得逞，反而招致各国反感。外交部呼吁理念相近国家团结一致，共同谴责中国大陆霸凌言论与恶劣行径。