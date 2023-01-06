台南正副议长涉贿选案：关键人物林士杰被拘捕

台湾检方针对台南市议会正副议长涉嫌贿选案件，决定声押禁见市议员李文俊的友人黄怡萍。专案小组也拘捕被指与此案有关、被视为关键人物的台南市区渔会理事长林士杰。

据台湾中时新闻网和联合新闻网报道，专案小组星期四（1月5日）传召了黄怡萍，以及另一名市议员李镇国和他的妻子高玫仙。专案小组星期二（3日）曾指挥台南市调查处等单位将三人带回侦讯。

检察官星期四讯问了黄怡萍。台南地方检察署依据黄怡萍叙述的内容认为，黄怡萍显然避重就轻，违反公职人员选举罢免法的行贿罪，罪嫌重大，且有勾串共犯或证人之虞，决定声押禁见黄怡萍。

民进党在台南执政逾30年。与台南市长黄伟哲交好的议长邱莉莉，以及民进党立委陈亭妃力挺的无党籍前议长郭信良两方人马，在去年12月和上一届的正副议长选举争夺战中闹得满城风雨。后者在最近一届选举中，强烈指控前者有黑道势力相助，公开恳求总统蔡英文和副总统赖清德“救救台南”。

在2022年12月25日正副议长投票日的前一天，17名议员申请随扈保护，也有议员不敢回家住在议会，连在野国民党议员方一峰据报也被“骗”上有枪炮弹药前科的林士杰座车，被威胁示意要投给邱莉莉。国民党前台南副议长李文俊、张世贤、李镇国三人最终跑票支持邱莉莉，被国民党开除党籍，邱莉莉也顺利当选议长。

台南市本月3日出动检察官、警察、宪兵、调查局人员，对邱莉莉、副议长林志展、黄怡萍等11人进行大规模搜索和约谈。除了林士杰逃逸之外，其余涉案者均带回侦讯。台湾媒体将林士杰称为此案的关键人物。