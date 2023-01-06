港承包商：若核酸检测报告电子化 通关后每日检测量可增至20万

香港分子病理检验中心主任黄利宝说，如果核酸检测报告可走向电子化，陆港通关后每天检测量可增至20万。

中国大陆和香港将在本星期天（1月8日）实行首阶段通关后，北上或南下都需要持48小时内核酸阴性证明。

综合《明报》和网媒“香港01”等报道，黄利宝星期五（1月6日）在电台节目上说，香港目前的社区检测中心及检测营办商，有能力应付通关后的检测量。

他说，香港目前有85个检测中心，以及14个营办商，加上部分私家医院或化验所，相信可以应付通关后的检测需求。

他说，香港每日处理逾10万个核酸检测，冠病疫情高峰期每日检测数目不止这个数，但问题在于市民通关需持有核酸阴性检测实体证明文件。如果可将报告数码化，将减省所需人手，香港每日或可处理20万个检测。

陆港首阶段通关，开放海、陆、空七个口岸，每日北上名额约六万个，使用深圳湾、文锦渡、落马洲支线及港珠澳大桥过关的人士须透过网上系统预约。香港署理政府资讯科技总监黄志光说，截至今早（6日）8时，共有28.6万人预约入境中国大陆，部分口岸个别时段名额已满。

香港行政会议成员、经民联立法会议员林健锋称，首轮六万个名额是合适做法，希望农历新年前后能增至10万或以上。