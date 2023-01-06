特斯拉三个月内第二次在中国市场降低售价

在新能源汽车竞争加剧和需求前景暗淡影响下，美国电动车巨头特斯拉（Tesla）3个月内第二次降低在中国市场的售价，Model 3和Model Y车型均创下历史最低价。

据特斯拉中国官网数据，星期五（1月6日）的各车型报价均大幅下调，其中Model 3起售价由此前的26.59万元（人民币，下同，约5.3万新元）降至22.99万元，Model Y起售价则由28.89万元降至25.99万元。

据路透社计算，加上去年10月份的降价，以及过去三个月内特斯拉向买家提供的最高1万元的补贴奖励方案，此次降价后特斯拉在中国市场的售价比去年9月份低了13％至24％。计算还显示，由于材料和劳动力成本不同等原因，目前Model 3和Model Y汽车在中国价格比在美国的价格还要低24％至32％。

报道指，需求疲软和行业竞争加大是特斯拉降价的主要原因。据中国乘用车市场信息联席会数据，特斯拉中国在12月交付了5万5800辆车，为五个月来最低，较11月下降了44%，而其竞争对手之一的比亚迪在12月份的交付量则同比翻倍增长。

另一方面，据澎湃新闻报道，特斯拉此次降价出乎不少中国业内人士的预料。由于中国对新能源车行业的国家补贴今年正式结束，新能源车的成本提高了1万元左右，包括比亚迪、长安、广汽埃安等车企均宣布了涨价计划，故业内讨论较多的是特斯拉是否会涨价。

针对特斯拉降价是否会影响中国新能源车企报价调整，小鹏汽车负责人称，公司有自己的销售节奏，会根据自身情况决定产品售价及促销活动，而非跟随其他车企。理想汽车和蔚来汽车也都曾在财报电话会议上透露过，自身产品定价不会受到特斯拉等其他车企定价的影响。

不过，还是有行业人士认为，由于同在市场上竞争，其他车企也会跟进特斯拉的降价，尤其是20万至30万元的市场区间，否则竞争力势必会降低。

乘联会秘书长崔东树此前曾说，2023年上半年中国车市或将出现低迷。中国汽车流通协会也在1月3日月度形势分析会上提出，1月的汽车销量将会出现下滑，市场表现不及预期。

