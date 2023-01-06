台原立委和前少将涉大陆间谍案获准交保

台湾团结联盟（简称台联）前立委罗志明和海军退役少将夏复翔涉中国大陆间谍案，星期四（1月5日）被高雄地检署向法院声请羁押禁见，高雄地方法院5日晚间裁定罗志明和夏复翔分别以20万新台币（下同，约8757新元）和15万新台币交保候传。

综合台湾《联合报》和中时新闻网等报道，罗志明涉嫌牵线夏复翔等多名退役军官至大陆接受陆方招待，在台发展组织；检调星期三（4日）兵分多路南北同步搜索、约谈21人，高雄地检署5日以罗、夏两人涉违反“国家安全”法，有串、灭证之虞，向法院声请羁押禁见，高雄地院裁定两人交保，限制住居、出境、出海，不得接触未到案证人。

罗志明妻子5日晚间前往办保，喊冤指罗在屏东做很多善事，“怎么可能牵扯这件事”。罗、夏两人交保后从法院后门离开，罗频说谢谢，夏不发一语，均未对间谍案回应。

罗志明2000年前为国民党籍立委，2001年至2008年间转投台联，台独色彩鲜明，2006年曾参加高雄市长选举，2009年转回国民党籍，2012年参与屏东立委选举失利后淡出政坛，曾任台盐厦门子公司董事长，目前为元富土地开发公司负责人。

罗志明淡出政坛后往来两岸，疑似协助大陆在台寻觅亲陆退役将领，先与夏复翔熟识，两人锁定特定的退役将领，将人带到大陆，在当地透过饮宴、旅游等方式，引介大陆关系人见面。

夏复翔为海军退役少将，曾任海军岳阳舰舰长、海军两栖舰长、168舰队副舰队长及海军司令部少将政战副主任等军职，也是前国民党黄复兴党部副主委。