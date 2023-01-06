中国民航局：春运期间港澳台三地拟设逾万趟航班

中国民用航空局说，香港、澳门和台湾三地在春运期间拟设逾万趟航班。随着市场需求增加，航班量还会有增长。

对于春运期间，港澳台航班安排情况，以及是否会出现大增长等提问，中国民用航空局总飞行师万向东星期五（1月6日）在中国国务院新闻办公室举行的新闻发布会上说，民航局始终关注和关心港澳航线和两岸航线，支持航空公司依据大陆与港澳的航空运输安排以及海峡两岸航空运输协议，开通至港澳台的航线航班。

万向东称，2022年，民航局新颁发和换发16个香港航线经营许可和三个澳门航线经营许可。截至1月5日，民航局已批复春运期间港澳台地区航线客运航班计划1万3230班，涉及186条航线，47个大陆通航点，28家航空公司每周安排2331班客运航班。

万向东说，1月8日之后，港澳台客运航班也同国际客运航班一样本着“安全第一、市场主导、保障先行”的原则，由航空公司自主动态优化航班安排。

据他介绍，以大家关注的上海浦东机场为例，根据在浦东机场运营的各家航空公司下一阶段排班计划情况，1月8日至31日期间，浦东机场港澳台地区日均起降客运航班30班，其中香港航线日均10班；台湾航线日均八班；澳门航线日均12班，均有较大幅度的增加。随着市场需求的增加，相信航班量还会有增长。