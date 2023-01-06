彭博：中国拟放宽房企“三道红线”监管要求

知情人士透露，为进一步拯救疲软的房地产业，中国金融监管部门计划阶段性放宽针对房企的“三道红线”考核标准，包括延长试点过渡期和放松杠杆限制等。

据彭博社星期五（1月6日）引述匿名知情人士报道，监管部门正计划延长原定于今年6月底到期“三道红线”试点过渡期至少六个月，为房企提供更多时间化解债务风险。

知情人士并称，监管部门还将阶段性上调房企负债年度增速上限，其中对“三线四挡”中达到绿档的企业，不再设年度负债增速上限，且绿档企业拿地可以用保函代替保证金。

不过知情人士强调，这些方案仍在审议中，相关举措可能会调整，中国央行也未回复彭博社的置评请求。

公开资料显示，“三道红线”是指2020年8月中国住房和城乡建设部以及中国央行在对12家房企的约谈中提出的三个监管要求，要求房企剔除预收款的资产负债率不得大于70%、净负债率不得大于100%、现金短债比不得小于一倍。

而“三线四挡”则是根据踩线条数，将房企分成“红、橙、黄、绿”四档管理，其中要求“红档”企业有息负债规模不能高于现有水平，“橙档”企业有息负债年增速不得超过5%，“黄档”企业不得超过10%，“绿档”企业则不得超过15%。

彭博社指出，尽管“三道红线”的考核标准在当前房地产行业持续深度调整之际，对多数房企而言实际已经难以实现，但监管部门主动放松这项标志性监管政策仍然是一个重要的积极信号。这进一步印证了决策层对房地产行业态度的转变，以及积极推动优质房企资产负债表改善计划、缓释开发商流动性压力的决心。

面对地产行业销售及债务风险形势不断恶化，中国金融监管部门自去年11月来已经出台包括16条金融举措等一系列政策支持。其中，最新的措施包括央行和银保监会星期四（1月5日）宣布的建立首套住房贷款利率政策动态调整长效机制，即允许新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，阶段性维持、下调或取消当地首套房贷利率政策下限。

中国国务院副总理刘鹤上个月也公开表示，房地产业是中国经济的支柱，正在考虑新的举措努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。

