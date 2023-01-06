澳洲财长对中国传将重启煤炭进口表示欢迎

中国持续逾两年停止从澳大利亚进口煤炭后，澳大利亚财政部长查默斯（Jim Chalmers）对中国据报正讨论重启煤炭进口的消息表示欢迎，指取消这些贸易限制符合两国的利益。

据路透社星期五（1月6日）报道，查默斯被记者问及相关报道时说，虽然目前还没有得到确认，但如果煤炭贸易能够恢复，将会是个“极受欢迎的发展”（incredibly welcome development）。

查默斯也呼吁中国进一步放松对其他行业的进口限制，称这些限制影响了价值数百亿澳元（1澳元约等于0.9新元）的出口，“取消这些贸易限制符合两国的利益。”

中国过去一直是澳洲最大的贸易伙伴，中国市场对澳洲矿产出口至关重要。不过两国关系在过去数年因间谍渗透的指控、澳洲禁用华为等事件持续恶化，而澳洲对冠病疫情源头调查的主张更促使中国在2020年末非公开禁止进口包括煤炭、海鲜和葡萄酒等澳洲产品。

彭博社本周引述知情人士说，中国国家发展和改革委员会星期二（1月3日）与部分电力和钢铁企业开会，讨论了恢复澳煤进口一事。计划将首先允许宝武、大唐、华能和国能等四家企业自澳进口煤炭。

路透社星期五则引述三名知情人士说，国能集团已经下了第一单澳煤订单，为通常用于发电厂的动力煤，预计最快可在本月底前装船，但没有提供更进一步的细节。报道称，国能集团没有立即回应置评请求。

中澳关系近来逐步改善有迹可循。去年11月，中国国家主席习近平在印尼峇厘岛会见了澳总理阿尔巴尼斯；紧接着在12月，澳外长黄英贤就访问了中国，这也是数年来首位澳外长访华。若重启煤炭进口属实，则标志着两国关系进一步回暖。

