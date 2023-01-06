香港廉政公署捣破涉款逾5亿港元的贪污集团

香港廉政公署星期五（1月6日）通报，接获市民举报，在星期三（4日）破获一个利用行贿取得楼宇装修工程合约的大型贪污集团，共拘捕49人。集团共涉及10个工程项目，合约总额逾5亿港元（约8625万新元）。

据中新社报道，在这次代号“火网”行动中，廉政公署共出动超过300名调查人员，搜查全港逾百处地点。

廉政公署说，这是历来有关楼宇管理及大厦维修最大型案件的执法行动。行动中检获贿款及多部手机、电脑、招标文件等证物，其中部分文件标有记号，廉政公署认为有“通水”（通风报信）、让客户拣选承办商时有所优待之嫌。

被拘捕的49人包括43男6女，年龄介于25岁至73岁。该集团头目幕后操控多家建筑公司及物业管理公司，集团骨干成员涉及工程顾问、承办商、中间人，部分人有黑社会背景。其余被捕人包括法团或业主委员会成员、物业管理公司职员等。

廉政公署说，该集团为了取得工程合约，会贿赂批出合约的业主立案法团成员，为了夸大工程费用，贿赂工程顾问、物业管理公司职员等，贿款由数十万至逾百万港元不等。

廉政公署称，该集团极具规模，其业务遍布全港的大型私人屋苑、公屋、工商业大厦等，且所包工程“大小通吃”，工程类型包括总额上亿港元的大型维修工程、数百万港元的升降机优化工程或太阳能装置工程等，部分工程得到特区政府资助。

廉政公署说，有关案件已成立特别调查小组专责处理，调查仍在进行中，不排除有更多搜查及拘捕行动。