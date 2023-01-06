德国会国防委员会主席下周率团访台

德国国会国防委员会主席施卓克－齐默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）下周将率领德国国会议员团访问台湾。

综合法新社和台湾中央社星期四（1月5日）报道，德国国会议员访问团下周将由执政联盟成员自由民主党（FDP）党鞭和德国国会国防委员会主席领军。这是德国国会国防委员会主席首次访台，具有高度象徵意义。德国目前由自民党等三党联合执政。

法新社引述消息人士报道，施卓克－齐默曼率团访台之后，德国联邦教育及研究部部长史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）预计将在春天访台。如果成行，这将是26年来首位访台的德国部长级官员。

施卓克－齐默曼说：“新年伊始，我们到台湾访问，明确显示我们绝对不会接受再次让最强权者成为国际政治一员的简单法则，包括在印太地区”。

她说，德国国会议员访问团将从下周一访台四天，预计将与台湾政府官员、反对党代表、以及人权组织、商界领袖和军方成员会谈。

德国自民党代表团一行10人，预计下星期一（1月9日）飞抵台湾，将展开四天访问。德国自民党近年对台湾相当友好，曾在国会提案支持台湾参与国际组织，2021年大选前还删除竞选政见的“一中政策”文字，支持台湾人民自由决定自己的前途。