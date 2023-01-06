中国发布新版冠病诊疗方案：增加抗原阳性作为诊断标准

中国国家卫生健康委发布新一版冠病诊疗方案，提出增加抗原检测阳性作为诊断标准、不再判定“疑似感染”，及不再要求病例集中隔离收治等调整。

据中国央视新闻星期五（1月6日）报道，为进一步做好冠病医疗救治工作，切实提高规范化、同质化诊疗水平，中国卫健委会同国家中医药管理局，根据“乙类乙管”及防控措施优化调整，结合奥密克戎变异毒株特点和感染者疾病特征，修订发布了《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》（简称“第十版方案”）。

第十版方案提出，随着抗原检测技术的不断成熟和检测准确性的不断提高，冠病感染者能够通过抗原检测得到及时诊断，且考虑到多数感染者居家治疗，抗原检测操作简便，方便感染者进行快速自我检测，因此在诊断标准中增加了“新冠病毒抗原检测阳性”。

方案还提出，随着诊断手段的丰富和诊断效率的提高，为进一步提高临床诊疗效率，更好实现快速收治，将不再判定“疑似病例”。同时，将冠病的临床分型由此前的“轻型、普通型、重型、危重型”，调整为根据感染者病情严重程度划分的“轻型、中型、重型、危重型”。

针对患者收治问题，第十版方案提出，随着“乙类乙管”措施的实施，感染者可根据病情救治需要选择居家治疗或到医疗机构就诊，各类医疗机构也均可收治感染者，因此方案因时因势调整收治策略，不再要求病例集中隔离收治。

同时，由于不再进行隔离管理，第十版方案也不再对感染者出院时核酸检测结果提出要求，改由临床医生进行综合研判。方案提出，当患者病情明显好转，生命体征平稳，体温正常超过24小时，肺部影像学显示急性渗出性病变明显改善，可以转为口服药物治疗，没有需要进一步处理的并发症等情况时，便可考虑出院。

在治疗方面，将中国已经批准上市的冠病治疗药物均纳入新版诊疗方案，进一步丰富治疗手段，并进一步完善了重型、危重型病例诊断标准和预警指标，强化了冠病与基础疾病共治理念，优化儿童病例临床表现和救治相关内容，对儿童感染者可能出现的急性喉炎、神经系统并发症等特殊情况提供了治疗方案。

方案也进一步完善了中医治疗方面相关内容，加强了对重型、危重型病例中医药救治指导，增加随症用药方法，并在此基础上，进一步完善儿童病例中医药治疗方案，增加针灸治疗方法，结合部分患者恢复期咳嗽明显等情况，提供了相应的中医治疗措施。

第十版方案也就医疗机构内感染预防与控制做出调整，包括进一步落实门急诊预检分诊制度、做好患者分流，指导患者和陪同人员佩戴医用口罩，加强医疗机构内各区域清洁消毒，落实医务人员个人防护要求，规范处理医疗废物等。

另外，考虑到仅有少部分冠病感染者会进展为肺炎，中国卫健委在第十版方案中，根据官方此前“乙类乙管”的工作要求，将病毒名称从“新型冠状病毒肺炎”更改为“新型冠状病毒感染”，以更加准确地反映疾病特征。

