中国倡导务工农民感染期间暂缓返乡

农历新年将近，中国外出务工、求学的工农民将陆续返乡，为农村地区疫情防控带来挑战。中国官方发布倡议书，倡导农民在感染期间暂缓返乡、减少聚集活动等。

据中国农业农村部官网星期四（1月5日）发布的《国务院联防联控机制农村专班致广大农民朋友的倡议书》，春节期间返乡期间，农村地区人员流动加大，冠病疫情传播风险也随之加大，农村地区疫情防控到了最吃劲的时候。

为科学高效做好农村地区疫情防控，推进农村地区疫情平稳压峰过峰，官方提出正确认识疫情、注意返乡防护、保持卫生习惯、减少聚集活动、主动接种疫苗，及关心身边邻居等六点倡议。

倡议书提出，农民应随时关注自己健康状况，出现感染症状时及时咨询，及时了解当地疫情防控相关规定，保持良好心态，不恐慌、不焦虑、不信谣、不传谣、不盲目用药。同时，呼吁农民应自觉服从所在乡村安排，主动接种疫苗。

倡议书提出，农民返乡途中要做好个人防护，返乡后要主动遵守当地疫情防控要求，尽量少聚集、少聚餐，看望老人时戴好口罩，保持适当距离，并倡导感染期间暂缓返乡。

针对聚集活动，倡议书倡导红白喜事尽量简办，可通过电话、微信问候等形式拜年。去庙会、灯会、集市、棋牌室等人群密集场所，要服从当地疫情防控安排，疫情严重时减少聚集性活动，避免疫情过快传播。

倡议书还说，在走亲访友和外出参加活动时，应戴好口罩，勤洗手、常消毒，同时保持规律生活和健康饮食，常通风换气，定期做好清洁卫生，及时清理生产生活垃圾等。

倡议书也呼吁农民积极参与乡村疫情防控，在做好个人防护的前提下主动关心关爱、探视探访邻里，为有需要的人提供代买生活用品、紧急送医等力所能及的帮助，将富余的治疗药品、口罩、消毒用品等分享给急需的人。

倡议书最后写道，疫情终将过去，曙光就在前头。每个人都是自己健康的第一责任人，不管是否感染过冠病，都请主动配合做好疫情防控，维护好个人和亲友的身体健康，维护好农村地区健康有序的生产生活秩序，共同度过一个健康、安全、祥和的新春佳节。

