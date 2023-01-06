中国快递员上岗率恢复至94.9％

中国去年底放开疫情管控措施后，大量一线快递员工染疫，造成快递物流延误情况。不过官方透露，截至星期四（1月5日），全国快递员上岗率已经达到94.9％，快递服务已经有效恢复。

据中新社报道，中国国家邮政局副局长陈凯星期五（6日）在全力做好春运服务保障新闻发布会上说，自2022年12月中旬开始，一些城市快递员群体陆续出现了感染的情况，部分分拨中心和营业网点因为减员而无法正常作业，对快件的处理和末端的投递造成了现实影响。

陈凯说，国家邮政局对此全力应对，加强网络运行保障、强化企业用工补充、做好快递员健康保障、加快疏解积压邮件快件。经过不断努力，2023年1月5日全国快递员上岗率已达94.9%，积压件的数量较前期大幅削减，快递服务已经有效恢复。

他特别指出，2023年以来，全国快递日均业务量在前五天已经达到3亿7000万件，与2022年同期相比增长了16.7％。

陈凯还说，春节假期是快递业务的淡季，但当前正处在疫情防控优化阶段的关键期，民众对药品、防疫物资、基本生活物资的寄递需求还是十分迫切，国家邮政局也对春节期间邮政快递业运行进行了专项部署。

部署要求，一方面维护正常的邮政快递服务秩序，保障药品等医疗物资寄递需要，切实维护快递员的合法权益。另一方面，继续会同商务部等部门，做好“网上年货节”活动。

陈凯透露，2023年前五天，中国全国快递业务量达到了18亿9000万件，支撑实物商品网络零售额超过了1600亿元人民币（约313亿新元），商流和快递物流的协同发挥了很好的稳消费作用。