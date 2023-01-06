下午察：黑白通吃的台湾大佬被当街枪杀

台湾桃园帮派“黑人家族”精神领袖郭信一星期一（1月2日）在家附近倒垃圾时，被凶手当街连射七枪，当场倒地，一命呜呼。

曾叱咤江湖的黑帮大佬当街被射杀，这个消息在台湾网络上炸开了锅，网民在感叹“出来混迟早都要还”的同时，也对自己身处的社会环境和治安状况感到不安，台湾社会存在已久的黑社会问题也再次成为人们关注的焦点。

黑道大佬枪击案始末

据台媒报道，郭信一事发当天傍晚约5时30分出门倒垃圾时，一名黑衣男子冲出来，穿过马路举枪近距离射向他。

报道称，郭信一一度紧急穿越马路闪避，但仍遭黑衣男子上前补枪，直到郭信一倒地不起，黑衣男子才开车驶离现场，并将车辆弃置在新北市树林区柑园街烧毁。而身中数弹的郭信一经送医抢救后，宣告不治。

台湾警方目前锁定了三名嫌犯，其中包括枪手，负责接应枪手的共犯，以及负责筹划的主谋。据报道，这三人在案发后疑似出境前往了东南亚国家。

警方还查到，作案车辆至少已经经过三次转手，目前仍在持续追查最新持有者。

被烧毁的作案车辆至少已经经过三次转手。（自由时报）

对于作案动机，台湾警方研判或与两年前郭信一麾下“黑人家族”的一名成员遭绑架案有关，背后似乎牵扯庞大毒品利益，还与全球四大黑帮之一、也是台湾最大黑帮的竹联帮有关。

警方研判，有外来帮派想要打进桃园毒品市场，一直遭到地头蛇“黑人家族”阻挡，如今郭信一遭枪杀，外来帮派就能够趁机插旗，相信这是作案动机之一。

对于郭信一的遭遇，熟悉他过往的台湾网民留言：“出来混迟早都要还。”“作恶太多，终究是逃不过。”

但也有不少网民对自己身处的治安环境感到担忧，质问：“台湾治安到底怎么了？”“台湾怎么变这样，随意有人在街上行刑”，有人并说：“傍晚五点多那个地方还有人潮，垃圾车也是那时间点到那附近，敢选这时间是真的蛮可怕的。”还有网民问道：“全台湾是不是只有我没枪？”

黑白通吃的郭信一

今年55岁的郭信一是桃园黑道风云人物，年轻时及其“黑人家族”以“凶狠“出名，可谓无恶不作：经营赌场诈赌、放高利贷、暴利讨债，还曾持长枪扫射派出所。

22年前桃园县观音乡发生轰动的“萧新财杀警案”，调查发现枪械均由郭信一出借，他因此有了“黑道军火库”的别称。

郭信一曾多次入狱，最后一次是在2015年被警方以治平（扫黑）对象肃清入狱，出狱后行事开始变得非常低调，尤其近一年多都是半隐退状态。

“黑白通吃”的郭信一（左二）曾多次入狱。（自由时报档案照）

台媒引述地方人士指出，郭信一晚年与妻儿就住在桃园泰昌十街，靠着收租为生，生活简单低调，且郭信一有固定运动习惯，怀疑枪手早已观察多时且熟悉他生活作息。

不过，附近居民受访时表示不知道这里住着一个黑道老大，平常都叫他郭先生，并说这边住户单纯，没有注意有无特别的人进出。

郭信一最近一次出现在公众视野是在2021年，他帮助警方解救桃园八德绑架案中的人质。

在一年多前的这起案件中，绑匪见家属筹不到亿元（新台币，下同，1亿新台币约438万新元）赎金，撂下狠话“见不到人就收尸”，结果警方请出救兵，由郭信一协助周旋，最终以5100万元的赎金让绑匪释放人质。

这并不是郭信一第一次出手帮助警方谈判。2019年6月桃园“血鹰帮”两名枪手狭持九名人质，警方见家人温情喊话未见效果，便派出郭信一入内劝说。

郭信一当时对枪手喊道：“你们事情弄这么大，不趁还没人伤亡出来面对，是要和大家同归于尽是不是”“需要什么大哥帮你们，不会让你们被欺负”，最终两名枪手弃械投降，郭信一成功化险为夷。台媒在报道上述新闻时说，此事“显示他江湖辈份仍高”。

“黑白两道”的台湾社会

郭信一这样一个“黑白通吃”的帮派大佬在台湾并不是孤例。事实上，纵观台湾的社会新闻，无论是贩毒、赌博、枪击还是走私、诈骗、讨债，甚至艺人出道、公司财务纠纷等，都总能看到黑道帮派的身影。

而在台湾大大小小的选举中，更不乏各路黑帮势力的介入，因此也衍生出台湾的“黑金政治”现象，台湾政要也毫不避讳展示与这些黑帮的亲密关系，甚至有黑帮背景的大佬也可以踏入政坛。

最近在台湾政坛掀起风波的台湾总统蔡英文办公室前顾问黄承国，就曾是黑帮天道盟文山会会长。在刚结束的2022年九合一选举中，民进党一败涂地，已辞去民进党党主席职位的蔡英文被批“被黑道架空”，目前仍是民进党中常委的黃承国成为众矢之的。

台湾总统蔡英文办公室前顾问黄承国，就曾是黑帮天道盟文山会会长。（自由时报）

此外，前文提及的竹联帮前帮主陈启礼2007年10月4日病逝时，台湾立法院、国民党、民进党、亲民党以及新党等各方代表均出现在其公祭活动上，包括代表时任台湾立法院长王金平出席的副秘书长余腾芳、时任民进党团总召柯建铭、以及亲民党籍立委刘文雄等人。

竹联帮前帮主陈启礼葬礼声势浩大，台湾立法院、国民党、民进党、亲民党以及新党等各方代表均出现在其公祭活动上。（互联网）

台湾黑帮教父李照雄2010年4月10日去世时，其葬礼现场场面也极其宏大，各路政要和演艺大腕都亲自到场吊唁。王金平、时任台中市长胡志强、立法委员余天等政坛人士均有出席。

和郭信一有几分相似的是，李照雄也曾化身为警方救兵，帮助警方解救人质。2001年，一名悍匪威胁台中一名议员的家人向其勒索2亿，多亏李照雄出面，悍匪给面子才主动降低勒索金额至2000万。

2004年，台中两个企业公司的老总家人先后遭绑架，当地警方束手无策，最后也是靠李照雄从中斡旋解决。

回过头看，郭信一的“黑白一生”只是台湾社会的一个缩影，在各个角落，有不少郭信一、李照雄这样的人物在深度参与；在政治事件中，他们往往也是背后角力的重要势力。台湾一直在国际上以“良善力量”自居，但眼下台湾民众却在为每况愈下的社会治安担忧，他们可能也很清楚，台湾内部的政治环境、和黑道长期盘根错节的利益关系，注定让这个问题难以得到根治。