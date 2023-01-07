中纪委密集打“虎” 三高官同日落马

中共中央纪委国家监委网站星期五（1月6日）密集发布三名中管干部落马的消息，包括山东省青岛市政协主席汲斌昌，国家烟草专卖局原党组成员、副局长何泽华，以及河北省人大常委会原副主任王雪峰。

三人均因涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

按通报的时间顺序，汲斌昌成为中国2023年落马的“首虎”。他最后一次公开活动是在1月3日上午，他参加了青岛市委经济工作会议。

公开资料显示，汲斌昌生于1963年11月，山东昌邑人，仕途一直在山东省内，曾任山东省国资委副主任，山东省鲁信投资控股集团董事长、党委书记，山东省经信委党组书记、主任，山东省工信厅党组书记、厅长等职。

2020年5月，汲斌昌任山东省政府党组成员，6月任山东省副省长，2022年3月转任青岛市政协党组书记，4月当选青岛市政协主席。

何泽华、王雪峰均是退休后落马，何泽华退休已近九年，王雪峰退休已经五年时间。

公开简历显示，何泽华是江苏沭阳人，早年长期在家乡江苏工作，曾任江苏省泗阳绢纺厂党委书记、厂长， 淮阴县副县长、县委委员，淮阴卷烟厂厂长、党委书记，淮阴市烟草专卖局（分公司）局长、经理、党组书记，江苏省烟草专卖局（公司）副局长、副经理、党组成员。

1998年，何泽华跨省赴安徽履职，任合肥经济技术学院党委书记，2000年1月起调任安徽省烟草专卖局局长、经理、党组书记，后兼任安徽中烟工业公司总经理。

2003年7月，何泽华担任国家烟草专卖局副局长，2014年3月退休。

王雪峰生于1954年11月，河北永年人，仕途一直在河北省内，曾任河北永年县委副书记，馆陶县县长，邯郸县县长、县委书记。后历任河北省纪委常委、秘书长，河北省纪委常务副书记、省监察厅厅长、省预防腐败局局长等职，2010年任唐山市委书记。2013年任河北省人大常委会副主任，2018年卸任。