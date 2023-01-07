中纪委网站发文：反腐败斗争复杂艰难 高压态势始终如一

中纪委网站星期五（1月6日）密集发布三名中管干部落马的消息，并发表评论文章说，中共党内一些深层次问题尚未根本解决，反腐败斗争极其复杂艰难，高压态势将始终如一，严的基调毫不动摇。

这篇题为《开年连打三虎 反腐一刻不停》的文章透露，中共二十大以来不到三个月，已通报10名中管干部接受审查调查、三名中管干部受到党纪政务处分信息。

文章说，开年密集“打虎”“拍蝇”“猎狐”，彰显中共中央深入推进全面从严治党、以零容忍态度反腐惩恶的坚强决心和坚定意志，释放“反腐败斗争一刻不停，永远吹冲锋号的强烈信号”。

文章写道，实践充分证明，反腐败斗争是正义之战，只能进、不能退。中共二十大对“坚定不移全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程”作出全面部署，要求“必须时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定”。反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固，但还远未到大功告成的时候。

文章提醒，中共党内一些深层次问题尚未根本解决，一些老问题反弹回潮的可能始终存在，稍有松懈就会死灰复燃，新的问题还在不断出现。反腐败斗争极其复杂、极其艰难，容不得丝毫退让妥协，必须坚持严的基调，长抓不懈、紧抓不放，“谁也不要有降调变调的错误期待”，反腐败高压态势始终如一，严的基调毫不动摇。

文章强调要打好反腐败斗争攻坚战持久战，深入贯彻落实中共二十大作出的决策部署，以零容忍态度反腐惩恶，把十八大以来不收敛不收手、胆大妄为者作为重中之重，重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，深化整治权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败，坚决惩治群众身边的“蝇贪”。

中纪委网站同日也预告，由中央纪委国家监委宣传部与中央广播电视总台联合摄制的四集电视专题片《永远吹冲锋号》，将于1月7日至10日在中央电视台综合频道晚8点档连播四集，《第二个答案》《政治监督》《铁规矩 硬杠杠》《永远在路上》。

专题片共选取12个案例，采访纪检监察干部、有关审查调查对象及涉案人员、干部群众100多人，讲述“新的历史条件下，中国共产党持之以恒推进全面从严治党，以党的自我革命引领社会革命的故事”。