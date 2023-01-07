中国调整冠病临床分型：轻型中型重型危重型

中国国家卫生健康委员会在最新的冠病诊疗方案中，进一步调整了冠病患者的临床分型，分为轻型、中型、重型和危重型。

据澎湃新闻报道，中国卫健委星期五（1月6日）公布了《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》，提出了增加抗原检测阳性作为诊断标准、不再判定“疑似感染”，及不再要求病例集中隔离收治等调整，其中也提出了进一步优化了“临床分型”。

据卫健委说明，从疾病临床表现来看，普通型一般代表了疾病最常见的典型表现。冠病病毒早期致病力较强，相当数量感染者出现典型的肺炎表现，因此，在临床分型上采用了“轻型、普通型、重型、危重型”的分类方式。随着病毒不断变异，特别是奥密克戎毒株流行以来，病毒致病力逐渐减弱，疾病特点发生了明显变化，大多数感染者症状较轻，发生肺炎的比例大幅降低。为更好体现疾病特点，新方案对临床分型进行了调整，主要根据感染者病情严重程度，分为“轻型、中型、重型、危重型”。

根据新方案的介绍，轻型患者主要以上呼吸道感染为主要表现，如咽干、咽痛、咳嗽、发热等；中型患者则体现在持续高热、咳嗽或气促超过三天，但呼吸频率少于每分钟30次，静息状态下吸空气时指氧饱和度大于93%。影像学可见特征性冠病感染肺炎表现。

据介绍，成人符合下列任何一条且不能以冠病病毒感染以外其他原因解释的则为重型，包括出现每分钟超过30次的气促；静息状态下，吸空气时指氧饱和度小于93%；动脉血氧分压（PaO2）/吸氧浓度（FiO2）小于300mmHg；临床症状进行性加重，肺部影像学显示24～48小时内病灶明显进展50%。

同时，儿童只要符合下列任何一条也属重型，包括超高热或持续高热超过三天；出现气促，除外发热和哭闹的影响；静息状态下，吸空气时指氧饱和度少于93%；出现鼻翼扇动、三凹征、喘鸣或喘息；出现意识障碍或惊厥；拒食或喂养困难，有脱水征。

另外，只要患者出现呼吸衰竭，且需要机械通气、或出现休克、或合并其他器官功能衰竭需ICU 监护治疗，就属于危重型患者。

