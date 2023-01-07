中国多地重申春节期间禁止燃放烟花

虽然中国北京、辽宁大连、山东等多地近日宣布允许在春节期间燃放烟花和爆竹，但浙江温州、江苏泗洪等多地仍重申将在春节期间继续执行原有禁令，还公布一系列违规案以示警醒。

据澎湃新闻报道，自2022年年末以来，中国全国已有多地明确春节期间将继续执行原有的烟花爆竹安全管理规定，但连日来，部分地区再陆续公布一批违规燃放烟花爆竹案，以示警醒。

据浙江温州鹿城警方介绍，2023年1月1日凌晨1时许，鹿城区公安分局广化派出所例行在辖区开展巡逻，发现并查处一起违规燃放烟花爆竹案，现场查处九名违法行为人。民警依法对查处的烟花爆竹进行收缴，对该九名违法人员进行了批评教育并依法进行行政处罚。

辽宁锦州警方1月5日发文介绍，按照锦州市人民政府于2022年11月8日出台的《关于进一步加强烟花爆竹燃放和销售安全管理的通告》要求，锦州市公安局全面开展烟花爆竹安全检查工作，严厉打击非法经营和违法储存、违法燃放烟花爆竹行为。但仍发现两人在去年12月31日违法燃放烟花，高新公安分局凌南派出所已分别对两人予以行政处罚。

在江苏泗洪，泗洪警方介绍，今年1月1日晚上，民警在辖区巡逻时，发现古徐广场处有人燃放烟花爆竹。随后，民警迅速展开调查。经查：居民李某、朱某、刘某等三人，在明知古徐广场系烟花爆竹禁燃禁放区域的情况下，仍然在此处违规燃放烟花爆竹。泗洪警方依法对上述三名违法人员予以行政处罚。

另外，在河北省邢台市平乡县，微信公众号“平乡发布”1月5日发文提醒，近日，网络传播燃放烟花爆竹可以给空气消毒，能杀灭冠病病毒等的消息，这些均为不实信息，周边地区多名群众因违规燃放烟花爆竹，已被公安机关依法查处。

声明并强调，为提高平乡县空气质量，人民群众和商贸各界近几年来齐心协力做出了巨大的牺牲，才换回碧水蓝天，平乡县人民政府2022年1月份发布的《平乡县全域禁止燃放、销售烟花爆竹的通告》仍然有效。

近日网传河南省周口市当地民众在跨年庆祝活动中燃放烟花爆竹，违反当地烟花禁令，警察出动抓捕后爆发警民冲突。