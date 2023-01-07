台南正副议长涉贿选案：关键人物林士杰等四人被声押禁见

台湾检方针对台南市议会正副议长涉嫌贿选一案，决定将被视为此案关键人物的台南市区渔会理事长林士杰、国民党市议员李文俊、其友人黄怡萍和无党籍市议员黄丽招等四人声押禁见。

台南地方法院星期六（1月7日）凌晨已裁押黄怡萍，成为此案被同意羁押禁见的第二人。

综合台湾《联合报》《上报》和中央社报道，已失联三天的林士杰星期五（1月6日）到案被拘捕后，检方星期六凌晨再传讯已交保的李文俊、黄怡萍、黄丽招等人，连夜进行侦讯。

南检发言人许嘉龙说，检方讯后认定李文俊、黄丽招及林士杰共同涉犯公职人员选举罢免法第100条第1项行贿罪嫌及刑法第142条第1项妨害投票自由罪嫌，犯嫌重大。

南检认为，李文俊、黄丽招有湮灭证据及勾串共犯或证人之虞，林士杰则有逃亡及勾串共犯或证人之虞，星期六凌晨当庭逮捕后，向台南地方法院声请羁押禁见。

此外，检方从查扣的相关被告电脑、手机对话，发现已交保的黄怡萍与李镇国、妻子高玫仙等三人的对话中提及“借款”类似字眼，怀疑与选举有关，于是星期五再次传唤三人，对他们进行侦讯。

检方称，黄怡萍因前后供词差异很大，且与他人供词不合，对相关问题的回应避重就轻，检方以违反公职人员选举罢免法中行贿罪嫌重大且有串证之虞，当庭逮捕后声押禁见，李镇国夫妻则被请回。

台南市议会去年12月举行正副议长选举，但选前就掀起不小风暴，不仅传有黑金政治介入，更有风声指新科市议员将“跑票”，让民进党不得不祭出党纪，才让选举顺利进行。不料与现任民进党籍台南市长黄伟哲交好的现任议长邱莉莉、副议长林志展上任没多久，就暴发贿选案，连四名市议员也被指涉入其中、牵连甚广。

在选举过程中，有传言指议员被威胁利诱，投自己废票可获1000万（新台币，下同，约43.63万新元），投邱莉莉可得2000万。

台南市本月3日出动检察官、警察、宪兵、调查局人员，对邱莉莉、林志展、黄怡萍等11人进行大规模搜索和约谈。经侦讯后谕令邱莉莉以50万元交保、林志展20万元交保；跑票的国民党籍市议员张世贤、李文俊、李镇国分别以10万元至25万元交保；无党籍市议员黄丽昭10万元交保；李镇国的妻子高玫仙10万元、李文俊的友人黄怡萍20万元交保。

除此之外，据称是此次贿选案的幕后操盘手的前民进党中执委郭再钦和贿选中间人、曾任台南市议会无党团结联盟名誉顾问团长的杨志强都遭检方声押，其中郭再钦声押获准，但法院认为杨志强羁押理由不足，裁定无保请回。