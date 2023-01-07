陆港通关在即 陈茂波：今年港经济有望恢复正增长

中国大陆与香港将从来临的星期天（1月8日）起恢复通关，香港财政司长陈茂波称，通关将有助于加强消费及投资信心，并预期香港今年经济将恢复正增长。

据香港《星岛日报》星期六（1月7日）报道，陈茂波在中华总商会的论坛致辞时说，香港特区政府原先估算去年香港经济增长同比收缩百分之三点二，不过去年12月的出口表现比想像中差，息口上升也令商界对投资持审慎态度，去年的经济增长不太乐观。

不过，他说，去年香港消费稳定，失业率明显回落，主要受惠港府支援措施，中小企没有出现大幅倒闭潮，波及中基层就业。而今年陆港有序通关，有助加强消费及投资信心，虽然不预期人流会立即回复至疫情前高水平，但会对香港旅游及餐饮业有一定帮助，预计今年经济将回复正增长，通胀也会较去年高，确实数字将于发表《财政预算案》时公布。

他也提醒，今年香港仍需面对利率高企、地缘政局紧张、全球央行收紧货币政策，以及不同经济体之间激烈竞争的影响，但中国大陆仍有很大财政及货币政策空间，今年经济有望稳定增长，对前景仍感乐观。

陈茂波提到，香港面对土地及人才不足的限制，因此透过抢企业及抢人才措施，期望推动增长。港府也已确定未来发展所需的土地来源，分别是北部都会区和中部水域填海，目前正有待执行，会全力推进。

他说，虽然近期楼市气氛有回暖迹象，但由于美国加息周期尚未结束，香港楼市短期仍可能有压力，不过经港府检视，不会有大跌风险，只要短期调整不影响社会稳定及金融安全就不会有太大问题，应让市场自行调节。

他强调，比起金融海啸及沙斯时期，香港楼市的断供比例、负资产个案及金融等方面仍然安全，市场无须过分担心。

另外，陈茂波提到，本财政年度财政赤字仍可能过1000亿元（港元，约171亿新元），但港府希望土地、房屋及交通基建等尽快上马，将有关开支视作投资。目前港府在市场的借贷只占经济规模百分之三、四，明显低于邻近地区，近期发行短期政府债的成本也较低，但他强调，发债所得不会用作日常开支，以免影响财政纪律。