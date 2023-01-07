台湾去年12月CPI同比涨2.71％ 鸡蛋涨幅最高

台湾去年12月的消费者物价指数（CPI）年增率涨2.71％，较11月涨0.16％，平均2022全年CPI同比增加了2.95％，其中鸡蛋涨幅最高。

据台湾《上报》报道，台湾行政院主计总处星期五（1月6日）公布了最新物价指数，并披露了上述数据，显示台湾物价仍呈现上涨趋势。

主计总处解释，12月CPI较上月涨0.16%，是因逢跨年元旦连假，旅馆住宿费调涨，再加上蔬菜价格受天候影响而上涨，唯一出现降幅的只有服饰类，因适逢百货公司年终促销，才抵销部分涨幅。

而12月CPI较上年同月涨2.71%，主计总处认为，主因外食费、蛋类、房租、家庭用品、及娱乐服务等费用上涨所致，只有水果和通讯设备价格下跌，抵销部分涨幅。但若扣除水果类为涨2.77％；再扣除能源后则是涨2.71％。

根据CPI七大类指数显示，食物类年涨4.93％变动影响最大，主因蛋类及肉类 受饲养成本提高影响；居住类受住宅维修费、家庭用品及房租等影响，涨2.4％；教养娱乐类受防疫措施逐渐放宽，相关消费需求上升，涨2.27％。

此外，交通通讯类涨2.18％；杂项类上涨1.53％；医药保健类上涨1.41％；衣着类涨0.8％。从数据中可以看出，外食族及租屋族恐受最大影响。

行政院稳定物价小组关注17项重要民生物资当中，12月平均年增6％，其中鸡蛋受禽流感与天气寒冷影响，涨21.99％为最多；其次为沙拉油、调理油上涨14.32％；面包涨8.33％。

从2022年起，台湾农业主管机关就要求业者在农历年前冻结鸡蛋价格，导致台湾出现缺蛋潮。由于养鸡饲料成本居高不下，加上彰化出现禽流感疫情，造成不少鸡只折损；而最近天气忽冷忽热，令鸡只死亡率增高、产蛋率下降，鸡蛋供应严重不足。台湾农委会透露，每天台湾大约缺20万到30万颗蛋。