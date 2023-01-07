彭博数据：美军舰通过台海次数降至四年最低水平

彭博社汇编的数据显示，尽管中国大陆加大对台的军事威慑力度，美国军舰去年全年穿越台湾海峡的次数仍降至四年来的最低水平。

数据显示，美国第七舰队去年共派出九艘军舰通过台湾海峡，最近一次是美军星期四（1月5日）派出伯克级导弹驱逐舰钟云号（USS Chung-Hoon）穿越台海。中国军方隔天称对美舰全程跟踪监视，完全掌握其动向，并谴责这一举动。

数据也显示，美国海军去年全年在南中国海进行了四次航行行动，是六年来最少的一次。美国海军称，这些行动表明美国对“自由和开放的印太平洋”的承诺。

美国海军减少活动，与中国大陆军事活动的持续增加形成了强烈对比。《联合早报》根据台湾国防部网站的每日“即时军事动态”资料，统计得出，2022年共有3445架次中国大陆军机在台海活动，日均九架次。

去年11月中国国家主席习近平和美国总统拜登在印尼峇厘岛进行会晤后，中美的紧张关系有所缓解，双方均同意要透过沟通来管控两国的分歧和竞争。报道认为，减少通过台湾海峡或南中国海的航行次数，是美国消除两国摩擦的一种方式。

彭博社去年曾报道，中国大陆军方在与美方会晤时多次强调台湾海峡不是“国际水域”（international waters），但这个主张遭到美国和台湾驳斥。美国官员担心，中国大陆的主张可能是在有意混淆台湾周围海域的法律解释，从而暗示中国大陆将其视为内海水道。

不过，新加坡国立大学李光耀公共政策学院客座高级研究员唐安竹（Drew Thompson）认为，美国军舰的航行只是美国军事存在的一个层面，所以应该从质量上而不是数量上进行判断。

在去年8月美国众议院议长佩洛西访台，引发解放军锁台军演和举世瞩目的台海危机后，美国海军派出两艘导弹巡洋舰通过台湾海峡。报道认为，美国此举可能是拜登政府发出的一个校准信号，以表明它决心在不引发北京作出额外反应的情况下保持在台海的军事存在。