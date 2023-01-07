中国国铁集团：春运首日载客量料达630万

2023年中国春运星期六（1月7日）正式启动，中国国家铁路集团有限公司预计，春运首日全国铁路预计发送旅客630万人次。

中国今年春运从星期六开始，到2月15日结束，为期40天。官方研判，2023年春运期间客流总量约为20.95亿人次，比去年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。

据中国新闻网报道，国铁集团客运部负责人介绍，今年春运是北京中央优化调整防疫政策后的首个春运，学生流、务工流、探亲流、旅游流等基本出行需求保持一定规模，铁路客流呈现回暖趋势，总体上比较平稳。

该负责人称，为了应对春运大幅增加的人流量，春节期间高峰日公司最高可开行旅客列车6107对，最大客座能力较疫情前的2019年春运增长11%。用好去年新开通的郑渝高铁、湖杭高铁、银兰高铁、京唐城际、新成昆铁路、北京丰台站等新线新站资源和新投用复兴号动车组等先进装备，增强路网整体功能，提升客运能力。

负责人说，公司也将进一步扩大电子客票应用范围，在到站补票和列车补票业务环节全面实施电子化。学生优惠票不再规定乘车时间限制；公司还将按年龄实行儿童优惠票，年满6周岁且未满14周岁的儿童可购买儿童优惠票，惠及更多儿童旅客；优化中转换乘服务，安排站内便捷换乘的车站由80个增至100个，完善车站服务设备设施与引导标识，提升旅客中转换乘效率。

负责人称，春运期间，铁路部门将统筹做好货物运输工作，提升货运保通保畅能力，加强医药、食品及节日生活物资、粮食、化肥等关系国计民生的重点物资运输，持续开展电煤保供行动，确保人民群众温暖安全过冬和经济社会正常运行。