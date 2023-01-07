蚂蚁集团调整投票权结构 马云不再持有实质控制权

蚂蚁集团调整主要股东投票权，强化与阿里巴巴集团的隔离，中国亿万富翁、阿里巴巴创始人马云将不再持有蚂蚁集团的实质控制权。

据澎湃新闻报道，蚂蚁集团星期六（1月7日）在官网发布关于持续完善公司治理的公告称，蚂蚁集团收到杭州君瀚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州君瀚”）及杭州君澳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州君澳”）出具的《关于股东上层结构调整的告知函》，对蚂蚁集团主要股东投票权进行调整。

经调整后，原先蚂蚁集团的实质控制人马云及其一致行动人井贤栋、胡晓明及蒋芳承诺终止在杭州云铂投资咨询有限公司的一致行动关系，并将他们持有的杭州云铂股权转让给蚂蚁集团管理层、员工代表和包括马云在内的10名自然人，这些自然人之后也将分别独立行使股份表决权。

同时，杭州云铂将从杭州君瀚退伙，杭州星滔企业管理咨询有限公司入伙杭州君瀚，并担任杭州君瀚的普通合伙人暨执行事务合伙人。杭州星滔由马云、韩歆毅、张彧、黄辰立、周芸分别持有20%的股权。调整完成后的杭州云铂及杭州星滔的全体股东承诺独立行使各项股东权利，不再达成任何形式的一致行动安排，不单独或与任何其他方共同谋求对于蚂蚁集团的控制权。

在调整前，马云通过在杭州云铂的股权控制蚂蚁集团，而杭州云铂又控制着杭州君瀚及杭州君澳这两家公司，它们共持有蚂蚁集团一半以上的股份。同时，根据杭州云铂现行章程及《一致行动协议》，马云能通过杭州云铂控制的杭州君瀚及杭州君澳间接控制蚂蚁集团53.46%股份的表决权。因此，本次调整前，马云为蚂蚁集团实际控制人。

此次调整意味着马云通过放弃对杭州云铂决策的否决权，并将其部分股份转让给其他高管来稀释他在杭州云铂的投票权，从而让出对蚂蚁集团的控制权。调整后，马云在蚂蚁集团的经济利益没有变化，对蚂蚁的投票权将与他作为杭州君瀚的自然人股东、在蚂蚁集团享有的经济利益相匹配。各股东未单独或共同在蚂蚁集团股东大会层面形成控制，不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形。

蚂蚁集团在公告中称，本次调整后，蚂蚁集团的股份表决权更加透明且分散，这是对公司治理结构的进一步优化，将对蚂蚁集团的持续稳健发展起到促进作用。本次调整不会对蚂蚁集团及下属公司的日常经营造成影响。

据美国《华尔街日报》去年7月报道，此举也意味着蚂蚁集团将更进一步摆脱阿里巴巴集团的控制。随着中国监管压力加剧，阿里巴巴与蚂蚁集团之间的合作关系从2021年起就出现了转变，起初双方逐步解除彼此在组织层面上的业务往来，但很快就发展到重大战略举措层面，包括限制对方使用自家的服务、争夺彼此的客户等。